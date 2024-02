SelfyConto: ottieni il 5% di rendimento annuo sulle somme vincolate a 6 mesi

È arrivata una nuova opportunità per chi vuole un conto online vantaggioso e redditizio. Questa opportunità prende il nome di SelfyConto, conto online proposto da Banca Mediolanum.

Se apri il conto e vincoli per 6 mesi una somma di denaro, otterrai il tasso di interesse annuo lordo del 5%. Continua a leggere per scoprire i dettagli e i vantaggi di questa offerta davvero unica.

SelfyConto: canone gratuito e vantaggi esclusivi

Aprendo il conto SelfyConto, non soltanto otterrai il canone zero per un anno, ma otterrai anche un tasso di rendimento annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi. Anzi: se sei un Under 30, il conto sarà gratuito finché non compirai 30 anni.

Se vuoi approfittare di questa promozione, devi accedere al sito web ufficiale di Banca Mediolanum e cliccare su “Apri SelfyConto“. Se possiedi lo SPID, la procedura è ancora più veloce. Ti servono il tuo documento d’identità, il codice fiscale, lo smartphone e l’indirizzo email.

Oltre ai vantaggi descritti sopra, otterrai anche una carta di debito gratuita in PVC 100% riciclato. Con questa carta, puoi prelevare nell’Eurozona senza pagare commissioni e acquistare online e nei negozi fisici senza costi.

Non ci sono vincoli per l’apertura del conto, quindi si tratta di una soluzione accessibili a tutti. Ti ricordiamo che, come per tutte le promozioni, anche questa è soggetta a scadenza e a cambiamenti.

Quindi, se non vuoi perdertela, apri il conto prima possibile cliccando sul bottone qui sotto per accedere alla pagina ufficiale di Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.