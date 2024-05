SelfyConto premia i nuovi utenti: come vincere smartphone e buoni Amazon

Tutto, ormai, passa attraverso il digitale. Per questo motivo, le istituzioni finanziarie sono chiamate a offrire soluzioni sempre più adatte alle esigenze di un pubblico giovane e sempre connesso. In questa ottica, Banca Mediolanum lancia SelfyConto, un’offerta innovativa che propone canone gratuito per chi ha meno di 30 anni e decide di aprire un nuovo conto online.

C’è anche un altro vantaggio per chi apre SelfyConto: fino al 31 maggio, infatti, i nuovi utenti avranno la possibilità di vincere premi tech (a marchio Samsung e Apple, ma anche buoni Amazon) accreditando il proprio stipendio o pensione.

Vantaggi e servizi che offre SelfyConto

Con uno sguardo al futuro e alle esigenze dei giovanissimi, SelfyConto si presenta come un’opzione bancaria completa, accessibile e, soprattutto, conveniente. La chiave di questa proposta è il suo canone di tenuta conto azzerato fino ai 30 anni di età. Il primo anno di utilizzo è comunque gratuito per tutti, a prescindere dall’età.

Un’altra delle caratteristiche che maggiormente contraddistinguono SelfyConto è la sua carta di debito gratuita, realizzata con materiali sostenibili al 100%. Inoltre, i prelievi in area Euro sono completamente gratuiti e illimitati, permettendo agli utenti di gestire il proprio denaro senza doversi preoccupare di costi aggiuntivi.

SelfyConto ha altri assi nella manica. Gli utenti che aprono un conto possono, infatti, effettuare tutte le principali operazioni bancarie – tra cui bonifici, addebiti utenze e pagamenti di bollettini – senza alcun costo aggiuntivo. Questo rende SelfyConto non solo conveniente, ma anche estremamente pratico per le esigenze quotidiane.

La chiave del successo di SelfyConto risiede anche nella sua app intuitiva, che permette agli utenti di gestire tutte le loro operazioni bancarie direttamente dallo smartphone. Attraverso l’app è possibile consultare saldi e movimenti, effettuare pagamenti con i wallet digitali e persino accedere al trading online su 24 mercati mondiali.

I nuovi utenti che aprono SelfyConto entro il 31 maggio 2024 hanno l’opportunità di vincere uno dei 6 premi in palio semplicemente accreditando lo stipendio o la pensione sul proprio conto. I premi in palio sono: smartphone Samsung, Xbox Serie S, Samsung Monitor, Apple AirPods 3° Generazione, Garmin Smartwatch e un buono regalo Amazon dal valore di 150 euro.