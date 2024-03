SelfyConto: risparmio garantito al 5% senza spese extra

I risparmiatori hanno adesso un nuovo alleato che sta facendo parlare molto di sé: SelfyConto, la soluzione finanziaria che promette un risparmio garantito con un tasso d’interesse annuo del 5% sulle somme vincolate per sei mesi.

Questa offerta si pone come una delle più competitive sul mercato, e la cosa migliore? È completamente priva di spese extra.

Un conto che va oltre il risparmio garantito

SelfyConto è una visione innovativa di conto corrente. Banca Mediolanum ha messo al centro del conto la convenienza e l’intelligenza finanziaria, distinguendolo dagli altri per la sua capacità di offrire un rendimento elevato senza costi nascosti.

Non ci sono infatti canoni di gestione, nessuna spesa per prelievi in area Euro e la carta di debito è gratuita. Questo significa che puoi gestire i tuoi risparmi senza preoccuparti di costi aggiuntivi che erodono il tuo capitale.

La gestione del tuo conto è semplice e smart. Puoi aprire SelfyConto in pochi minuti, completamente online, e se possiedi lo SPID, il processo diventa ancora più rapido.

La piattaforma ti offre la possibilità di gestire le tue finanze in modo efficiente, con operazioni bancarie gratuite e la libertà di gestire il tuo denaro come meglio credi.

SelfyConto rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un conto corrente che valorizzi i propri soldi e offra soluzioni intelligenti per la gestione delle finanze. Con un risparmio garantito e un tasso d’interesse senza precedenti, questo conto è la scelta giusta per te. Aprilo oggi stesso e inizia a sperimentare una nuova dimensione.

