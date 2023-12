SelfyConto: un mondo di benefici a canone zero

Conosci SelfyConto? È il conto corrente on line prodotto da Mediolanum che ti consente di avere una gestione semplice, pratica, rapida, ma anche vantaggiosa dal punto di vista squisitamente economico. In questo articolo andiamo a vedere tutti i suoi benefici.

Con SelfyConto ottieni zero spese per prelievi in area euro e carta di debito e se hai meno di 30 anni non paghi il canone di tenuta conto fino al compimento del 30esimo anno. Hai più di 30 anni? Il tuo canone è gratis per il primo anno.

Tutti i vantaggi di SelfyConto

Estrema praticità e rapidità di gestione. Sono queste due caratteristiche che fanno di SelfyConto uno dei prodotti di punta del settore. Ecco 5 ragioni per non farti sfuggire questa opportunità:

Canone zero per 12 mesi. Dopo i primi 12 mesi, il canone può essere azzerato in diversi modi, ad esempio avendo meno di 30 anni, attivando un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo, oppure effettuando almeno 48 operazioni di compravendita titoli o se il patrimonio gestito è superiore di 15.000 euro. Nessuna spesa per le operazioni. SelfyConto non prevede commissioni per le operazioni ordinarie, come bonifici, addebiti diretti, ricariche telefoniche e pagamenti con carta. Carta di debito gratuita. SelfyConto include una carta di debito gratuita, che può essere utilizzata per effettuare pagamenti in Italia e all’estero, prelevare contanti da ATM e ritirare contanti dai punti vendita convenzionati. App mobile semplice e intuitiva. L’app mobile permette di gestire il conto in modo semplice e intuitivo, anche da smartphone o tablet. Assistenza clienti disponibile 24 ore su 24. L’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a qualsiasi domanda o richiesta.

Selfyconto è adatto a tutti, in particolare modo agli under 30, grazie al canone zero fino al compimento del 30esimo anno, a chi effettua molte operazioni online, grazie alla gratuità delle operazioni ordinarie, a chi cerca un conto con un’app mobile semplice e intuitiva.

