Semplifica la gestione del tuo conto bancario con SelfyConto

SelfyConto rappresenta una soluzione bancaria completamente digitale, offrendo facilità nella gestione, invio e pagamento di denaro.

La sua apertura online è veloce, garantendo un canone gratuito per il primo anno per tutti i clienti, mentre coloro che sono al di sotto dei 30 anni possono godere di questa vantaggiosa condizione anche negli anni successivi. Inoltre, il conto consente prelievi senza commissioni in tutta Europa grazie alla carta di debito associata.

SelfyConto: il conto bancario che si adatta alle tue esigenze

SelfyConto offre un canone gratuito per il primo anno a tutti gli utenti e a coloro che hanno meno di 30 anni. Dopo questo periodo iniziale, la quota mensile diventa di 3,75€, ma è possibile azzerarla attraverso promozioni legate alla sottoscrizione di prodotti bancari.

Il conto include una carta di debito MasterCard, disponibile digitalmente senza dover attendere la versione fisica. Attraverso l’app, è possibile gestire i limiti di prelievo e spesa, nonché bloccare temporaneamente la carta.

Nel caso in cui ti dimentichi il PIN, puoi visualizzarlo con un semplice tocco. Il conto offre anche un’assicurazione multirischi gratuita per proteggere gli acquisti effettuati in tutto il mondo.

Attraverso SelfyConto, puoi associare una carta di credito con una quota annuale di 12€, un limite massimo di 1500€ e la flessibilità di dilazionare i pagamenti per gli acquisti compresi tra 250€ e 2400€.

In aggiunta, c’è una carta prepagata appositamente progettata per gli acquisti, la quale può essere ricaricata istantaneamente dal conto principale. Entrambe le carte offrono opzioni di personalizzazione estetica, consentendo la scelta del colore o l’inclusione di una tua foto.

Il servizio include anche operazioni quotidiane senza commissioni, come bonifici online e addebiti SDD per le bollette o gli abbonamenti.

L’applicazione consente di monitorare il bilancio finanziario, offrendo una visione chiara e rapida delle entrate e delle spese. Inoltre, fornisce la possibilità di gestire i conti presso altre banche grazie al supporto della banca multicanale.

