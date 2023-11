Semrush: con il Black Friday 30% di sconto sui piani Pro e Guru

Semrush, il leader nel settore delle soluzioni SEO, presenta l’offerta Black Friday che ti permetterà di accelerare la tua presenza online con uno sconto del 30% su una selezione di abbonamenti annuali.

Perché Semrush? Ecco cosa ti offre la piattaforma

Semrush offre soluzioni premiate per l’analisi SEO, la ricerca dei competitor, il PPC, l’analisi dei backlink e molto altro. Con l’offerta Black Friday, hai la possibilità di ottenere accesso esclusivo a queste straordinarie risorse a un prezzo scontato.

Due i piani disponibili: Pro a 1.092 dollari (anziché 1.559), ideale per piccoli team che vogliono decollare online e include strumenti premiati per l’analisi SEO, ricerca dei competitor, PPC e altro ancora; Guru a 2.100 dollari (invece di 2.999), perfetto per team in crescita include tutti gli strumenti di Pro oltre a strumenti di scrittura basati sull’IA, limiti più elevati, dati storici e integrazione con Looker Studio.

Entrambi i piani Semrush offrono una serie di vantaggi. Tra quelli chiave segnaliamo:

Ricerca di parole chiave per aumentare la visibilità

per aumentare la visibilità Costruzione dell’autorità e guida del traffico giusto attraverso la creazione di link

Identificazione e correzione degli errori del sito per posizionarti più in alto con Site Audit

Creazione di contenuti migliori e più veloci con gli strumenti di scrittura basati sull’IA

con gli strumenti di scrittura basati sull’IA Costruzione di una strategia imbattibile con la ricerca dei competitor

Gestione efficiente del budget pubblicitario digitale

digitale Dimostrazione dei progressi su ogni KPI con report approfonditi

Con Semrush, avrai gli strumenti e i dati necessari per superare la concorrenza, aumentare la visibilità online e superare le tue aspettative. Questa offerta è valida solo per gli utenti che attualmente non hanno sottoscrizioni pagate o offerte di prova attive per Semrush o Semrush App Center.

La promozione ha un tempo limitato ed è disponibile soltanto in occasione degli sconti legati al Black Friday: approfittane subito e ottieni il 30% di sconto sui piani Semrush Pro e Guru.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.