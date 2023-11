Servette-Roma: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sfida decisiva per la Roma sul campo degli svizzeri del Servette per la quinta giornata del gruppo G di Europa League. Con un pareggio i giallorossi sarebbero certi di conquistare la qualificazione, ma occorre la vittoria per continuare a sperare nel primo posto del girone, che garantirebbe il passaggio diretto agli ottavi di finale senza passare dai sedicesimi contro le retrocesse dalla Champions League.

Servette-Roma in streaming: le probabili formazioni

Il Servette, reduce da dieci risultati utili consecutivi, cercherà di fare la voce grossa contro la Roma. Il mister Weieler sarà costretto a fare a meno di Onguene e Besson per infortunio.

La squadra di casa schiererà con un 4-4-2, affidando a Mall il ruolo di portiere. La difesa sarà composta da Tsunemoto, Rouiller, Severin e Kaloga. A centrocampo, Cognat e Ondoua guideranno la squadra, supportati sulle fasce da Bolla e Kutesa. In attacco, Guillermenot e Crivelli formeranno il tandem offensivo.

Dall’altra parte, la Roma arriva alla sfida con la determinazione di chiudere la qualificazione e migliorare la differenza reti in chiave primo posto. Dopo la vittoria cruciale contro l’Udinese che li ha catapultati al quinto posto in classifica, i giallorossi sono carichi di entusiasmo. Mourinho dovrà fare a meno di Abraham, Kumbulla e Smalling, ma opterà per il consueto 3-5-2.

Svilar si troverà tra i pali, difeso da Mancini, Llorente e N’Dicka. Sulle fasce agiranno Karsdorp ed El Shaarawy, mentre a centrocampo troveremo Paredes, Cristante e Bove. La coppia d’attacco sarà composta da Lukaku e Belotti, con Dybala pronto a entrare in gioco.

