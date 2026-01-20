Servizio di hosting, website builder con AI e dominio gratuito: con Hostinger bastano 2,49 €/mese

Creare, modificare e gestire un sito web è oggi molto più semplice: sfruttando l’offerta di inizio 2026 di Hostinger, infatti, è possibile accedere a un piano di hosting web con website builder con AI incluso, beneficiando di uno sconto fino all’80% e di 3 mensilità gratuite aggiuntive, scegliendo un piano da 48 mesi. Grazie a questa promo, è possibile ridurre il costo del servizio fino a 2,49 euro + IVA al mese. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Hostinger tramite il box qui di sotto. Da segnalare che c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere Hostinger

Con Hostinger è possibile accedere a un servizio di hosting web completo e, soprattutto, in grado di adattarsi alle esigenze del cliente, grazie alla possibilità di scegliere tra più piani e trovare, quindi, il giusto equilibrio tra costi e vantaggi inclusi.

Si parte da 2,49 euro al mese con il piano Premium, pensato per la gestione di un massimo di 3 siti web. C’è poi il piano Business, che offre fino a 50 siti da gestire, aggiungendo tanti vantaggi extra. con un costo di 2,99 euro al mese.

A completare le scelte c’è Cloud Startup, dal costo di 6,99 euro al mese, che permette di creare fino a 100 siti. I piani includono vantaggi crescenti. Per tutti c’è sempre incluso il website builder con AI. Da segnalare anche un domino e fino a 10 caselle di posta elettronica gratis per un anno.

C’è anche la possibilità di sfruttare gli strumenti per la gestione di un e-commerce oltre all’Agente AI per WordPress. Non mancano i servizi di backup, con possibilità di ottenere backup giornalieri oppure su richiesta.

Pe run quadro completo sulle opzioni disponibili basta seguire il link qui di sotto e poi procedere con l’attivazione online del piano desiderato. Con l’offerta in corso, si parte da 2,49 euro al mese.