Settembre senza stress: luce e gas a prezzo fisso con Engie per 12 mesi

Settembre è il mese dei nuovi inizi. Si torna a scuola, in ufficio, all’università… e insieme alla routine quotidiana arrivano anche i buoni propositi. Tra questi, c’è sempre lo stesso pensiero: risparmiare di più e vivere con più leggerezza. Con Engie, bloccare i costi di luce e gas per 12 mesi significa liberarsi dal peso delle bollette imprevedibili e avere più budget da dedicare a ciò che ami davvero.

Immagina di poter dire addio agli aumenti improvvisi e di sapere esattamente quanto spenderai ogni mese: niente ansia, solo certezze. Questo è il primo passo per affrontare l’anno con serenità e concentrare tempo ed energie su progetti personali, viaggi, passioni o la crescita della tua famiglia.

Perché Engie è la scelta giusta a settembre

Prezzo fisso per 12 mesi : così pianifichi con chiarezza le spese e puoi investire i tuoi soldi in ciò che conta davvero.

Energia 100% verde : elettricità da fonti rinnovabili, senza carbone o petrolio.

Gestione digitale : bollette online chiare e consultabili ovunque, senza carta e senza sprechi.

Cambio semplice e veloce: nessun tecnico a casa, nessun cambio contatore, nessuna interruzione della fornitura.

Tutto si fa online, anche via WhatsApp con un esperto Engie che ti guida passo passo. Le offerte Engie per partire col piede giusto:

Prezzo monorario : un’unica tariffa comoda e trasparente.

Prezzo a fasce : scegli in base alle tue abitudini di consumo.

Spese di commercializzazione chiare: senza sorprese o costi nascosti.

In più, durante gli Special Days, il prezzo diventa ancora più vantaggioso e resta bloccato per un anno intero. Con Engie, l’energia non serve solo ad accendere le luci: diventa la chiave per accendere anche i tuoi obiettivi.