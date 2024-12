Shopping dall'estero? Proteggi i tuoi acquisti con una VPN

Una VPN può rivelarsi essenziale in tanti contesti di utilizzo: chi si trova all’estero, ad esempio, un servizio di questo tipo può garantire una protezione aggiuntiva durante lo shopping online. Ci sono due motivi per cui, in queste situazioni, è utile affidarsi a una VPN.

Con una VPN, infatti, è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati, nascondendo le proprie informazioni anche quando si utilizza una rete pubblica (e quindi non sicura) come spesso accade durante i viaggi all’estero.

Un servizio VPN, inoltre, permette di scegliere il server di connessione, da un network diffuso in tutto il mondo. In sostanza, è possibile, facilmente, ottenere l’IP di un altro Paese (ad esempio italiano quando ci si trova all’estero) per evitare discriminazioni di prezzo.

La VPN da utilizzare in queste situazioni non può che essere NordVPN. Con l’offerta in corso, infatti, il servizio è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Perché scegliere NordVPN per lo shopping dall’estero

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN con le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati

del traffico dati politica no log per azzerare il tracciamento

per azzerare il tracciamento uso della rete senza limiti di banda e di traffico dati

network di migliaia di server che copre tutto il mondo

che copre tutto il mondo possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea

Per lo shopping online, soprattutto dall’estero, NordVPN rappresenta la scelta giusta, offrendo una protezione aggiuntiva e rendendo privata la propria connessione, con anche la possibilità di scegliere un server di connessione situato in un altro Paese.

