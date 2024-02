Sicurezza dispositivi mobili a rischio: come proteggersi dagli attacchi?

Gli attacchi informatici ai dispositivi mobili sono in costante aumento. Con un incremento del 50% nel solo 2023, dato riportato da Kaspersky durante il Mobile World Congress 2024, l’appuntamento annuale che si tiene a Barcellona e che affronta varie tematiche relative al mondo degli smartphone.

I dati condivisi da Kaspersky, azienda leader nel settore della cyber security, sono piuttosto preoccupanti. Solamente in Italia lo scorso anno ci sono stati 223 mila attacchi ai dispositivi mobili in più rispetto al 2022.

Come i cyber criminali attaccano i dispositivi mobili

Secondo Anton Kivva, esperto del Kaspersky Security Network, occorre che ogni utente sia consapevole dei rischi che esistono quando si naviga online dal proprio smartphone, sottolineando l’importanza di una protezione proattiva per contrastare queste minacce.

Ma come fanno i malintenzionati ad attaccare i dispositivi mobili? Secondo i dati rilasciati da Kaspesky l’attacco più diffuso è quello causato dagli adware, dei programmi spesso nascosti in file o app corrotti che, una volta installati sul proprio smartphone fanno comparire pop-up con banner pubblicitari, annunci di vario tipo che spesso rimandano a siti che invitano l’utente a lasciare i propri dati.

Molto diffusi anche i trojan bancari, dei virus progettati per rubare le credenziali quando si accede all’home banking dal proprio dispositivo. Una volta presi i dati il cyber criminale può accedere ad un conto corrente e rubare denaro o comunque compiere un furto di identità.

Questi software dannosi vengono diffusi tramite falsi messaggi sui social network, solitamente quelli contenenti dei link o, peggio ancora, nascosti dentro applicazioni che si trovano negli store ufficiali.

Consigli pratici per proteggere i dispositivi mobili

Come detto la consapevolezza è la prima arma a disposizione per difendersi. Da Kaspesky consigliano di fare attenzione a scaricare app solo da fonti affidabili, controllare nelle impostazioni dello smartphone le autorizzazioni delle varie app e mantenere i dispositivi aggiornati. Molta attenzione anche alle finte applicazioni che somigliano a WhatsApp o a Telegram.

