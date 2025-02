Sicurezza e anonimato online con Private Internet Access

Sei un nomade digitale e lavori spesso da caffè, aeroporti o spazi di coworking? Le reti Wi-Fi pubbliche possono essere pericolose e mettere a rischio i tuoi dati sensibili. Con Private Internet Access (PIA), puoi proteggere la tua connessione ovunque tu sia, criptando il traffico e garantendo che nessuno possa intercettare le tue comunicazioni. Inoltre, con la possibilità di proteggere un numero illimitato di dispositivi senza costi extra, potrai lavorare in sicurezza su laptop, smartphone e tablet contemporaneamente.

Oggi più che mai, la protezione della privacy online è essenziale. Con Private Internet Access (PIA), puoi navigare in sicurezza grazie a una VPN 100% open-source, con una rigorosa politica “no-log” e funzionalità avanzate per proteggere i tuoi dati. Con migliaia di server in 91 paesi, PIA ti permette di accedere ai tuoi contenuti preferiti senza restrizioni e in totale anonimato.

Perché scegliere PIA

PIA offre una VPN veloce, sicura e altamente personalizzabile, perfetta per utenti che cercano il massimo della sicurezza senza compromessi sulla velocità. Con il supporto tecnico attivo 24/7, potrai ricevere assistenza in ogni momento. Il software è completamente open-source, garantendo la massima trasparenza e sicurezza.

Grazie alla politica “no-log”, PIA non registra né archivia alcun dato sulle tue attività online, assicurando il massimo della privacy. Inoltre, include funzionalità avanzate come lo split tunneling, il blocco automatico degli annunci e il supporto per il torrenting.

Piani e offerte speciali

Mensile : €10.69/mese, con fatturazione mensile.

: €10.69/mese, con fatturazione mensile. 6 Mesi : €6.79/mese, fatturati €40.74 ogni sei mesi.

: €6.79/mese, fatturati €40.74 ogni sei mesi. 2 Anni + 4 Mesi GRATIS: €1.85/mese, fatturati €51.74 per i primi 2 anni, poi annualmente. Offerta con 83% di sconto!

PIA offre anche componenti aggiuntivi come un IP dedicato per un maggiore controllo e un antivirus integrato per una protezione completa.

Prova PIA senza rischi

Non sei sicuro che PIA faccia al caso tuo? Nessun problema! Puoi provare il servizio senza rischi grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni. Se non sei soddisfatto, riceverai un rimborso completo.

