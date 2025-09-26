Sicurezza e privacy informatica in un unico tool? Ecco TotalAV in sconto

Con TotalAV puoi contare su un antivirus di ultima generazione insieme ad una VPN illimitata e super veloce. Il tutto a 39€ per 1 anno.
Edoardo Damato
Pubblicato il 26 set 2025
Sicurezza e privacy informatica in un unico tool? Ecco TotalAV in sconto

Difendere i propri dispositivi e la propria identità digitale non è mai stato così importante. Con attacchi informatici in costante aumento e una quantità crescente di dati sensibili che viaggiano ogni giorno online, avere una protezione affidabile diventa indispensabile. TotalAV Total Security offre una risposta completa a queste esigenze: una suite che unisce un antivirus di nuova generazione e una VPN integrata per garantire sicurezza e riservatezza.

In questo periodo è possibile attivarla a un prezzo speciale: solo 39€ per 12 mesi invece di 129€, con un risparmio significativo rispetto al costo standard.

Vai all’offerta di TotalAV

Protezione totale e navigazione sicura con TotalAV

Quello che rende TotalAV più di un semplice antivirus è la sua capacità di coprire ogni aspetto della sicurezza digitale. Oltre al blocco immediato di malware, trojan e ransomware, il software include una scansione basata sul cloud che individua anche le minacce più recenti, ancora sconosciute ai database tradizionali. A questo si aggiunge una protezione mirata contro il phishing e contro i software indesiderati che spesso rallentano i dispositivi.

Il pacchetto integra anche funzioni dedicate alla privacy. La VPN inclusa protegge la connessione con crittografia avanzata e consente di accedere liberamente a contenuti soggetti a restrizioni geografiche, mantenendo anonima la navigazione. Il blocco dei cookie traccianti elimina ogni segnale lasciato online, mentre il monitoraggio proattivo delle violazioni avvisa subito l’utente se le proprie credenziali e-mail sono finite nelle mani sbagliate.

TotalAV non trascura le prestazioni: grazie agli strumenti di ottimizzazione e pulizia libera spazio sul disco, velocizza il browser e mantiene i dispositivi sempre efficienti. È compatibile con Windows, Mac, Android e iOS e comprende anche Total Adblock per navigare senza pubblicità invasive che si aprono ogni secondo.

Con l’attuale offerta a 39€ per un anno, TotalAV Total Security rappresenta una soluzione completa per chi vuole navigare protetto, restare anonimo e mantenere i propri dispositivi sempre al massimo delle prestazioni.

Vai all’offerta di TotalAV
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

AVG Internet Security, l'antivirus che protegge fino a 10 dispositivi: 60% di sconto
Offerte

AVG Internet Security, l'antivirus che protegge fino a 10 dispositivi: 60% di sconto
Antivirus AVG, i prodotti Internet Security e Ultimate in sconto del 60%
Offerte

Antivirus AVG, i prodotti Internet Security e Ultimate in sconto del 60%
TotalAV Premium in promozione: l'antivirus completo che costa meno di 20€ all'anno
Offerte

TotalAV Premium in promozione: l'antivirus completo che costa meno di 20€ all'anno
Non solo antivirus: TotalAV Ultra Deal è un vero scudo digitale per la tua sicurezza
Offerte

Non solo antivirus: TotalAV Ultra Deal è un vero scudo digitale per la tua sicurezza
Link copiato negli appunti