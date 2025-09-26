Sicurezza e privacy informatica in un unico tool? Ecco TotalAV in sconto

Difendere i propri dispositivi e la propria identità digitale non è mai stato così importante. Con attacchi informatici in costante aumento e una quantità crescente di dati sensibili che viaggiano ogni giorno online, avere una protezione affidabile diventa indispensabile. TotalAV Total Security offre una risposta completa a queste esigenze: una suite che unisce un antivirus di nuova generazione e una VPN integrata per garantire sicurezza e riservatezza.

In questo periodo è possibile attivarla a un prezzo speciale: solo 39€ per 12 mesi invece di 129€, con un risparmio significativo rispetto al costo standard.

Protezione totale e navigazione sicura con TotalAV

Quello che rende TotalAV più di un semplice antivirus è la sua capacità di coprire ogni aspetto della sicurezza digitale. Oltre al blocco immediato di malware, trojan e ransomware, il software include una scansione basata sul cloud che individua anche le minacce più recenti, ancora sconosciute ai database tradizionali. A questo si aggiunge una protezione mirata contro il phishing e contro i software indesiderati che spesso rallentano i dispositivi.

Il pacchetto integra anche funzioni dedicate alla privacy. La VPN inclusa protegge la connessione con crittografia avanzata e consente di accedere liberamente a contenuti soggetti a restrizioni geografiche, mantenendo anonima la navigazione. Il blocco dei cookie traccianti elimina ogni segnale lasciato online, mentre il monitoraggio proattivo delle violazioni avvisa subito l’utente se le proprie credenziali e-mail sono finite nelle mani sbagliate.

TotalAV non trascura le prestazioni: grazie agli strumenti di ottimizzazione e pulizia libera spazio sul disco, velocizza il browser e mantiene i dispositivi sempre efficienti. È compatibile con Windows, Mac, Android e iOS e comprende anche Total Adblock per navigare senza pubblicità invasive che si aprono ogni secondo.

Con l’attuale offerta a 39€ per un anno, TotalAV Total Security rappresenta una soluzione completa per chi vuole navigare protetto, restare anonimo e mantenere i propri dispositivi sempre al massimo delle prestazioni.