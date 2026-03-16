Sicurezza e privacy online, la nuova offerta di Avast con sconti fino al 60%

Gli utenti che desiderano una maggiore sicurezza e privacy online dovrebbero fare affidamento su un prodotto per la cybersecurity realizzato da un’azienda di comprovata esperienza. Due dei pacchetti più interessanti al momento sono Premium Security e Ultimate di Avast, in sconto fino al 60% con prezzi a partire da 2,43 euro al mese.

Con il loro utilizzo si ricevono avvisi puntuali su messaggi di posta elettronica potenzialmente sospetti, il blocco delle chiamate e degli SMS fraudolenti, una sicurezza avanzata con un antivirus pluripremiato, nonché un monitoraggio costante di offerte e messaggi fraudolenti tramite il nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale.

Prezzi a partire da 3,33 euro

La nuova promozione di Avast prevede uno sconto del 60% su Avast Premium Security, il cui prezzo scende da 72,99 euro a 29,20 euro il primo anno (l’equivalente di 2,43 euro al mese). Trascorsi i primi dodici mesi, il piano si rinnova a 72,99 euro: la licenza in offerta può essere utilizzata su un computer a scelta tra Mac e PC Windows.

Nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto. La garanzia di rimborso di 30 giorni è valida sia sul piano Premium Security che su quello Ultimate, di cui parleremo ora brevemente elencando le differenze con il primo.

Per un ulteriore salto in avanti, è disponibile il pacchetto Ultimate al prezzo scontato di 69,99 euro per il primo anno invece di 104,99 euro (l’equivalente di 5,83 euro al mese). Rispetto al piano Premium Security sono disponibili tre servizi extra come SecureLine VPN, per una maggiore sicurezza e privacy online, Cleanup Premium, strumento di pulizia e ottimizzazione del PC, nonché AntiTrack, tool che consente di ottenere una protezione dell’identità online granitica con il blocco del tracciamento dei tracker web.