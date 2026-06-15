Sicurezza e privacy su Internet ovunque: la soluzione di TotalAV

Il pacchetto antivirus e VPN dell'azienda Total Security è in offerta a 1,59 euro al mese per il primo anno.
Federico Pisanu
Pubblicato il 15 giu 2026
Sicurezza e privacy su Internet ovunque: la soluzione di TotalAV
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

La sicurezza e la privacy su Internet sono due temi non negoziabili al giorno d’oggi, complice l’immersione totale nel mondo del web. Per salvaguardare le proprie informazioni personali la scelta più intelligente è affidarsi a un pacchetto completo contenente due servizi imprescindibili come l’antivirus e la VPN: a questo proposito, sul mercato è disponibile Total VPN, la soluzione dell’azienda Total Security che unisce il pluripremiato antivirus TotalAV e la VPN proprietaria.

In questi giorni Total VPN è in promozione a 1,59 euro al mese per il primo anno, con un importo complessivo di 19 euro invece di 99 euro. Tra le altre cose, include anche uno strumento con cui è possibile bloccare sia gli annunci pubblicitari sui siti web sia il tracciamento dei dati da parte delle aziende di terze parti, per una navigazione sul web più libera e sicura.

Pagina offerta TotalAV

Il pacchetto di cybersecurity Total VPN

Sono diversi i punti di forza del pacchetto di cybersicurezza realizzato da Total Security, a partire dall’antivirus TotalAV, software che gode di una fama internazionale e con cui ci si mette al riparo tanto dalle minacce informatiche quanto dai virus che possono mettere in difficoltà anche le persone più smaliziate dal punto di vista informatico.

C’è poi il servizio di rete privata virtuale che va ad aggiungere immediatamente la crittografia quando ci si connette alla rete Internet, in modo da garantire il completo anonimato ai suoi utenti. La VPN in questione aiuta inoltre a collegarsi in modo sicuro alle reti Wi-Fi non protette di hotel, aeroporti e ristoranti, nonché a superare il blocco geografico sui contenuti streaming all’estero.

A completare il pacchetto ci pensa infine Total Adblock, lo strumento deputato al blocco sia della pubblicità presente nei siti web sia del tracciamento dei dati operato da aziende di terze parti.

Pagina offerta TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Come vedere i Mondiali in streaming dall'estero senza il blocco geografico
Offerte

Come vedere i Mondiali in streaming dall'estero senza il blocco geografico
NordVPN, i nuovi piani Completo e Ultimate Max con sconti fino al 76%
Offerte

NordVPN, i nuovi piani Completo e Ultimate Max con sconti fino al 76%
VPN senza limiti a meno di 2 euro al mese: ecco la promo di giugno 2026 di Surfshark
Offerte

VPN senza limiti a meno di 2 euro al mese: ecco la promo di giugno 2026 di Surfshark
Sicurezza e privacy online anche in vacanza: la nuova offerta di NordVPN
Offerte

Sicurezza e privacy online anche in vacanza: la nuova offerta di NordVPN
Link copiato negli appunti