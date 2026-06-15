Sicurezza e privacy su Internet ovunque: la soluzione di TotalAV

La sicurezza e la privacy su Internet sono due temi non negoziabili al giorno d’oggi, complice l’immersione totale nel mondo del web. Per salvaguardare le proprie informazioni personali la scelta più intelligente è affidarsi a un pacchetto completo contenente due servizi imprescindibili come l’antivirus e la VPN: a questo proposito, sul mercato è disponibile Total VPN, la soluzione dell’azienda Total Security che unisce il pluripremiato antivirus TotalAV e la VPN proprietaria.

In questi giorni Total VPN è in promozione a 1,59 euro al mese per il primo anno, con un importo complessivo di 19 euro invece di 99 euro. Tra le altre cose, include anche uno strumento con cui è possibile bloccare sia gli annunci pubblicitari sui siti web sia il tracciamento dei dati da parte delle aziende di terze parti, per una navigazione sul web più libera e sicura.

Il pacchetto di cybersecurity Total VPN

Sono diversi i punti di forza del pacchetto di cybersicurezza realizzato da Total Security, a partire dall’antivirus TotalAV, software che gode di una fama internazionale e con cui ci si mette al riparo tanto dalle minacce informatiche quanto dai virus che possono mettere in difficoltà anche le persone più smaliziate dal punto di vista informatico.

C’è poi il servizio di rete privata virtuale che va ad aggiungere immediatamente la crittografia quando ci si connette alla rete Internet, in modo da garantire il completo anonimato ai suoi utenti. La VPN in questione aiuta inoltre a collegarsi in modo sicuro alle reti Wi-Fi non protette di hotel, aeroporti e ristoranti, nonché a superare il blocco geografico sui contenuti streaming all’estero.

A completare il pacchetto ci pensa infine Total Adblock, lo strumento deputato al blocco sia della pubblicità presente nei siti web sia del tracciamento dei dati operato da aziende di terze parti.