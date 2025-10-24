Sicurezza totale con i prodotti AGV: sconti fino al 60%

AVG, il marchio specializzato in sicurezza informatica, ha lanciato nuove offerte con cui ottenerefino al 60% di scontosui suoi prodotti di punta: AVG Internet Security e AVG Ultimate. Le promozioni sono multi-dispositivo per suite di sicurezza compatibili con Windows, macOS, Android e iOS. Andiamo a vederle insieme.

Da una parte c’è appunto AVG Internet Security che ti offre una protezione completa senza impattare sulle prestazioni del sistema. Avrai la difesa in tempo reale contro virus e spyware, protezione avanzata contro ransomware, sicurezza per le transazioni online e un sistema di rilevamento proattivo basato su AI. Grazie allo sconto pagherai poco più di 3 euro al mese per la licenza annuale coprendo fino a 10 dispositivi.

AVG Ultimate è invece il pacchetto all-in-one pensato per chi, oltre a tutto quello che abbiamo visto qua sopra, vuole aggiungere anche una VPN illimitata per navigare in modo sicuro e anonimo e sfruttare strumenti di ottimizzazione e pulizia del sistema. Per il primo anno, grazie allo sconto, pagherai circa 4 euro al mese.

Per entrambe le soluzioni hai una garanzia di rimborso di 30 giorni e un funzionamento silenzioso e leggero, che non impatti sulle prestazioni di PC, Mac o dispositivi mobile.