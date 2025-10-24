Sicurezza totale con i prodotti AGV: sconti fino al 60%

Con AGV puoi avere un pacchetto di sicurezza completo per ogni tua esigenza: scopri i piani disponibili con sconti fino al 60%.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 24 ott 2025
AVG, il marchio specializzato in sicurezza informatica, ha lanciato nuove offerte con cui ottenerefino al 60% di scontosui suoi prodotti di punta: AVG Internet Security e AVG Ultimate. Le promozioni sono multi-dispositivo per suite di sicurezza compatibili con Windows, macOS, Android e iOS. Andiamo a vederle insieme.

Scopri gli sconti AVG

Da una parte c’è appunto AVG Internet Security che ti offre una protezione completa senza impattare sulle prestazioni del sistema. Avrai la difesa in tempo reale contro virus e spyware, protezione avanzata contro ransomware, sicurezza per le transazioni online e un sistema di rilevamento proattivo basato su AI. Grazie allo sconto pagherai poco più di 3 euro al mese per la licenza annuale coprendo fino a 10 dispositivi.

AVG Ultimate è invece il pacchetto all-in-one pensato per chi, oltre a tutto quello che abbiamo visto qua sopra, vuole aggiungere anche una VPN illimitata per navigare in modo sicuro e anonimo e sfruttare strumenti di ottimizzazione e pulizia del sistema. Per il primo anno, grazie allo sconto, pagherai circa 4 euro al mese.

Per entrambe le soluzioni hai una garanzia di rimborso di 30 giorni e un funzionamento silenzioso e leggero, che non impatti sulle prestazioni di PC, Mac o dispositivi mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

