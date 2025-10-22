Sicurezza totale con questo pacchetto: VPN, antivirus e adblocker a 19 euro per 1 anno

Il pacchetto completo di TotalVPN oggi costa soltanto 19 euro e include antivirus e adblocker.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 22 ott 2025
Sicurezza totale con questo pacchetto: VPN, antivirus e adblocker a 19 euro per 1 anno

L’offerta dal miglior rapporto qualità-prezzo per la sicurezza completa dei tuoi dispositivi e della tua identità digitale è quella proposta da TotalVPN: a soli 19 euro invece di 99 per un anno puoi avere un pacchetto che include non solo la VPN, ma anche un antivirus e un adblocker.

Attiva TotalVPN con Antivirus e adblocker

Una volta attivata la tua iscrizione potrai avere accesso a una rete privata virtuale illimitata che sfrutta protocolli di crittografia avanzata come OpenVPN e IKEv2 per connessioni sicure, private e veloci anche se utilizzi reti WiFi pubbliche. Potrai così nascondere l’indirizzo IP e aggirare le restrizioni geografiche con una semplicità senza pari.

Come detto però il pacchetto non include solo la VPN, che già sarebbe tantissimo considerato il prezzo, ma anche Total Adblock, che elimina automaticamente pubblicità fastidiose, pop‑up e tracker e una licenza di TotalAV Antivirus per proteggere il tuo PC dalle più comuni minacce informatiche.

Attiva TotalVPN con Antivirus e adblocker

Capisci bene che siamo di fronte a un’offerta a dir poco vantaggiosa: invece di 99 euro, pagherai il piano annuale di TotalVPN a soli 19 eurocon antivirus, adblock e rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto nel caso non fossi soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

