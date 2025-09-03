Sinner-Musetti agli US Open: a che ora giocano e dove vederla in streaming

Tutto pronto per il big match di questa notte agli US Open: Sinner vs Musetti. Ecco a che ora giocano e le info per vederla in streaming.
Edoardo Damato
Pubblicato il 3 set 2025
Sinner-Musetti agli US Open: a che ora giocano e dove vederla in streaming

È tutto pronto per il derby azzurro agli US Open: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affronteranno nei quarti di finale in una sfida che promette spettacolo. Entrambi arrivano all’appuntamento con ottime sensazioni: Sinner ha lasciato appena tre game a Bublik, chiudendo 6-1, 6-1, 6-1, mentre Musetti ha avuto la meglio su Munar con un netto 6-3, 6-0, 6-1.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su NOW, dove è possibile sottoscrivere il Pass Sport: 19,99€ al mese con piano annuale (12 mesi al prezzo di 8) oppure 29,99€ per un singolo mese senza rinnovi obbligatori. L’attivazione si effettua online, sul sito ufficiale della piattaforma.

L’orario del match tra Sinner e Musetti agli US Open

L’incontro è in programma a New York, nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, sull’Arthur Ashe Stadium, e chiuderà la sessione serale. La giornata inizierà alle 19 ora locale (l’1 in Italia) con il quarto di finale femminile tra Naomi Osaka e Karolina Muchova; solo dopo, non prima delle 3 del mattino italiane, sarà il momento della sfida tutta tricolore.

Sinner e Musetti, già compagni in Coppa Davis, si sono incrociati due volte a livello ATP e in entrambe le occasioni ha prevalso Jannik. L’ultimo precedente risale al Masters 1000 di Montecarlo 2023, quando l’altoatesino si impose in due set.

Per chi sceglie di seguire la diretta, il Pass Sport di NOW offre non solo i grandi match di tennis, ma anche Serie A, Champions League, motori e molto altro.

