Sky e Netflix in offerta per Natale: tutto l'intrattenimento a 14,90 €/mese

La nuova offerta Sky con Netflix incluso è l’occasione giusta per assicurarsi un abbonamento ricco di contenuti con una spesa ridotta. In questo momento e fino al prossimo 27 di dicembre, Sky TV + Netflix (con piano Base senza pubblicità) è il bundle promozionale su cui puntare grazie a un prezzo scontato a 14,90 euro al mese che include anche Sky Go.

Da notare che è possibile passare a Netflix Standard o Netflix Premium semplicemente pagando la differenza mentre l’abbonamento può essere arricchito con ulteriori pacchetti come Sky Calcio (+5 euro al mese), Sky Cinema (+10 euro al mese) e Sky Sport (+14 euro al mese). Tutte le offerte sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Sky, accessibile dal link qui di sotto.

Sky e Netflix: un’unica offerta da 14,90 euro al mese

La promozione in corso riguarda l’abbonamento Intrattenimento Plus di Sky. Questa soluzione include:

Sky TV con tutte le serie TV, gli show e gli altri contenuti di intrattenimento della piattaforma

con tutte le serie TV, gli show e gli altri contenuti di intrattenimento della piattaforma Sky Go per guardare i contenuti dell’abbonamento Sky anche da computer, smartphone e tablet

per guardare i contenuti dell’abbonamento Sky anche da computer, smartphone e tablet Netflix con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza

e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza possibilità di arricchire l’abbonamento con altri pacchetti: Sky Calcio (+5 euro al mese), Sky Cinema (+10 euro al mese) e Sky Sport (+14 euro al mese)

L’offerta in corso è valida fino al prossimo 27 di dicembre. Il costo del abbonamento è scontato a 14,90 euro al mese per 18 mesi. Non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale quando sarà possibile scegliere se cambiare abbonamento oppure interrompere la sottoscrizione con Sky. L’attivazione prevede un costo di 9 euro una tantum per Sky Q via Internet oppure di 99 euro per Sky Q via satellite.

Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.