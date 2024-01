Sky Glass subito in offerta nel 2024: ecco quanto costa il TV di Sky

Sky Glass è uno dei punti di riferimento dell’ecosistema Sky. Si tratta di una Smart TV moderna e ricca di funzionalità che rappresenta un elemento centrale dell’intrattenimento domestico per i clienti Sky. Sia chi ha già un abbonamento che chi attiva una nuova offerta Sky oggi ha la possibilità di accedere a Sky Glass con condizioni agevolate.

Grazie alla promozione in corso, infatti, Sky Glass parte da 11,90 euro al mese (per 48 mesi) con possibilità di scegliere tra tre versioni. Tutti i modelli hanno un pannello QLED 4K HDR oltre che una soundbar integrata.

Per i nuovi clienti Sky, inoltre, è possibile aggiungere Sky Glass a un nuovo abbonamento, andando ad attivare, ad esempio, Sky TV + Netflix al prezzo scontato di 14,90 euro al mese. I dettagli completi sulle promozioni in corso sono disponibili tramite il sito ufficiale Sky.

Sky Glass è in offerta per nuovi e già clienti Sky

Sky Glass è ora disponibile in tre versioni:

43 pollici al prezzo di 11,90 euro al mese

al prezzo di 55 pollici al prezzo di 18,90 euro al mese

al prezzo di 65 pollici al prezzo di 25,90 euro al mese

Per tutte le versioni è previsto un pagamento rateale di 48 mesi (ma è possibile scegliere anche l’acquisto in un’unica soluzione oppure il pagamento in 12 mesi) e c’è un anticipo di 79 euro una tantum.

Per i nuovi clienti Sky è possibile aggiungere un nuovo abbonamento a Sky Glass. Le opzioni sono diverse e, ad esempio, è possibile puntare su Sky TV + Netflix al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi andando poi ad aggiungere pacchetti extra come Sky Calcio al costo di 5 euro in più al mese oppure Sky Cinema che prevede una spesa aggiuntiva di 10 euro al mese.

Per i già clienti Sky, invece, è possibile aggiungere Sky Glass all’abbonamento già in corso. In entrambi i casi, i dettagli completi sull’offerta sono disponibili di seguito.

