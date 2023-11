Sky TV + Cinema con Netflix e Buono Amazon in regalo: solo per il Black Friday

La nuova promozione per il Black Friday di Sky è da cogliere al volo: in via promozionale, fino al prossimo 27 di novembre, infatti, c’è la possibilità di attivare il bundle composto da Sky TV, Netflix con piano Standard, Sky Cinema, Paramount Plus e Sky Go.

Il costo è di appena 19,90 euro al mese per 18 mesi. Per tutti i nuovi clienti che scelgono l’offerta di Sky, inoltre, c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo. La promozione è attivabile direttamente online: basta collegarsi al sito Sky e seguire una semplice procedura di sottoscrizione.

Cosa prevede l’offerta del Black Friday di Sky

Fino al prossimo 27 di novembre è possibile attivare la seguente offerta:

Sky TV

Netflix con piano Standard

Sky Sport

Sky Go

Buono Amazon da 50 euro in regalo

Il costo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di alcun tipo alla fine del periodo promozionale. Da notare che è anche possibile accedere a Sky Sport (+10 euro al mese) e Sky Calcio (+5 euro al mese).

C’è anche la possibilità di optare per altre due offerte:

Sky TV + Netflix a 14,90 euro al mese

Sky TV + Netflix + Sky Sport a 24,90 euro al mese con Buono Amazon da 50 euro in regalo

Tutte le promozioni Sky per il Black Friday sono accessibili tramite il sito ufficiale, disponibile dal link qui di sotto.

Per il Black Friday di Sky c’è tempo fino al 27 di novembre. Tutte le promozioni sono disponibili in esclusiva online e possono essere attivate in pochi click. Non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale che durerà 18 mesi. Il cliente, infatti, sarà libero di scegliere se cambiare offerta o interrompere l’abbonamento con Sky.

