Sky TV, Netflix, Sky Sport e Buono Amazon da 50€: è la nuova offerta Black Friday

La nuova offerta del Black Friday di Sky è davvero molto interessante, garantendo una riduzione netta della spesa per un nuovo abbonamento. Chi sceglie Sky oggi, infatti, può puntare sul bundle composto da Sky TV, Netflix con piano Standard e Sky Sport al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi.

In più, per tutti i nuovi utenti, c’è un Buono Amazon da 50 euro oltre alla possibilità di aggiungere il pacchetto Sky Cinema (con Paramount Plus) e il pacchetto Sky Calcio al costo di 5 euro in più al mese ciascuno. Da notare anche che è sempre incluso anche Sky Go per vedere i contenuti dell’abbonamento anche su computer, smartphone e tablet.

Per attivare la nuova offerta basta accedere al sito ufficiale di Sky. La promozione sarà valida fino al 27 di novembre. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Sky per il Black Friday: un’ondata di offerte da non perdere

Per il Black Friday, in corso fino al 27 di novembre, Sky propone varie offerte come:

Sky TV + Netflix Base al costo di 14,90 euro al mese

Sky TV + Netflix Standard + Sky Cinema (con Paramount Plus) + Buono Amazon di 50 euro al costo di 19,90 euro al mese

Sky TV + Netflix Standard + Sky Sport + Buono Amazon di 50 euro al costo di 24,90 euro al mese

È sempre possibile accedere a Sky Go senza costi aggiuntivi e aggiungere all’abbonamento Sky Calcio al costo di 5 euro in più al mese. Tutte le offerte prevedono un canone scontato per 18 mesi e nessun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale.

Per richiedere l’offerta basta accedere al sito ufficiale Sky e seguire la procedura di attivazione della promozione, andando a “configurare” l’abbonamento aggiungendo i pacchetti desiderati. Maggiori dettagli sono disponibili di seguito.

