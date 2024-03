Sky Wifi: fibra 100% ultraveloce a soli 24,90 € al mese per un anno

Stanco di una connessione internet che va a singhiozzo? Lavori da casa e hai bisogno di una linea stabile e performante? Oppure sei un appassionato di streaming e gaming e vuoi goderti i tuoi contenuti preferiti senza lag? Allora la nuova offerta Sky Wifi è proprio quello che fa per te! Fibra 100% ultraveloce a 24,90 € al mese per un anno: un prezzo imbattibile per una connessione che ti lascerà a bocca aperta. L’attivazione, oltretutto costa solo 29 Euro anziché 49 Euro.

Approfittane ora: scarichi film in un baleno, naviga senza lag e gioca online senza interruzioni: con la fibra ultraveloce potrai finalmente sfruttare al massimo tutte le potenzialità della tua connessione internet. Ti consigliamo di approfittare subito della promozione: potrebbe scadere a breve!

I vantaggi di Sky Wifi

Ma quali sono i benefici di Sky Wifi? Innanzitutto la velocità, ma anche il prezzo, le condizioni contrattuali e la possibilità di ottenere servizi aggiuntivi. Vediamoli nel dettaglio:

Velocità ultraveloce: fibra 100% fino a 1 Gigabit/s in download e upload; perfetta per streaming, gaming, lavoro da casa e qualsiasi altra attività online Modem Wi-Fi 6 incluso: tecnologia di ultima generazione per una connessione più stabile e potente; copertura Wi-Fi ottimale in tutta la casa Prezzo vantaggioso: 24,90€ al mese per un anno; attivazione a 29€ anziché 49€ Nessun vincolo contrattuale: massima libertà: puoi disattivare l’offerta quando vuoi Servizi aggiuntivi: Sky Q via internet: guarda Sky TV e Sky Original su tutti i tuoi dispositivi connessi a internet; servizio voce a consumo Sempre connessi: app Sky Wifi per gestire la tua rete e i tuoi dispositivi; assistenza clienti sempre disponibile

Non perdere altro tempo: il servizio è tra i più performanti sul mercato e in questo momento è disponibile a condizioni super favorevoli. Approfittane pria che sia troppo tardi: i costi potrebbero presto tornare alla normalità.