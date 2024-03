Slavia Praga-Milan: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Obiettivo niente sorprese per il Milan sul campo dello Slavia Praga dove è chiamato a difendere il roboante 4-2 ottenuto nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri, che hanno da poco conquistato il secondo posto in campionato, adesso vogliono confermarsi anche in campo europeo e passare tra le prime 8 della manifestazione.

La partita avrà inizio il 14 marzo alle ore 18.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN o con il pass Sport di NOW.

Slavia Praga-Milan in streaming: le probabili formazioni

Pioli dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1 per il suo Milan con Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo, la giovane promessa Adli sarà affiancata da Reijnders, che sembra avere la preferenza su Bennacer.

In avanti, il tridente composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao agirà alle spalle di Giroud.

Lo Slavia Praga dovrebbe presentarsi invece con Stanek in porta e una difesa composta da Vicek, Holes, Zima e Boril. Nel centrocampo a due, Masopust e Dorley si preparano a svolgere un ruolo chiave nel supportare l’attacco, guidato da Douder, Provod e Zmrzly. Chytil sarà l’unica punta.

