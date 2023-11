Slavia Praga-Roma: probabili formazioni e dove vederla in streaming

La Roma vuole fare poker sul campo dello Slavia Praga e conquistare con largo anticipo il pass alla prossima fase di Europa League senza passare dagli spareggi.

I giallorossi di Mourinho scendono in campo in Repubblica Ceca con l’obiettivo di agguantare la quarta vittoria su quattro partite e chiudere così il discorso qualificazione.

La partita avrà inizio alle 18.45 e potrai seguirla in diretta streaming su DAZN.

Slavia Praga-Roma in streaming: le probabili formazioni

Lo Slavia Praga arriva alla partita con poca rotazione in campionato. Nell’ultima partita ha perso contro il Viktoria Plzen, mancando l’opportunità di superare la squadra di testa in classifica.

La formazione adotterà il solito modulo 3-4-2-1, con il trio difensivo composto da Holos, Ogbu e Vlcek. Nel centrocampo, Zafeiris e Dorfley prenderanno il campo, mentre Schranz e Masoupust saranno i trequartisti a supporto dell’unica punta Chytil. Masoupust è considerato il giocatore più pericoloso della squadra ceca.

La Roma, guidata da Mourinho, ha il derby di domenica in testa e probabilmente apporterà alcuni cambiamenti nella formazione. Dybala dovrebbe iniziare dalla panchina nonostante la sua volontà di giocare l’intera partita, dopo aver avuto problemi fisici.

La squadra adotterà il solito modulo 3-5-2, con Lukaku come attaccante principale e Belotti al suo fianco, dato che Azmoun non è disponibile come Kristensen. A destra, spazio per Celik. Nel ruolo di regista ci sarà Leandro Paredes, mentre Cristante e Bove si contenderanno un posto in squadra. Svilar sarà il portiere, mentre in difesa ci sarà il consolidato trio composto da Mancini, Llorente e N’Dicka.

