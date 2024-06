Ecco un’ottima opzione per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smart TV da 32 pollici con buone prestazioni e un design moderno. Si tratta dell’Hisense 32E43NT con risoluzione HD (che su un 32” non è un problema), piattaforma VIDAA e compatibilità con Alexa. Oggi lo paghi solo 199 euro approfittando dello sconto Amazon del 9%. E la spedizione è compresa nel prezzo.

Gli Europei di calcio sono dietro l’angolo: goditi lo spettacolo con lo smart TV Hisense da 32 pollici

L’Hisense 32E43NT si presenta con un design sottile e compatto che lo rende ideale per qualsiasi ambiente, sia in soggiorno che in camera da letto. La cornice sottile intorno allo schermo (su tre lati) massimizza l’area visiva e dona al televisore un aspetto moderno ed elegante.

La qualità dell’immagine è buona, considerando la risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel). I colori sono vivaci e realistici, mentre la luminosità e il contrasto sono adeguati per la maggior parte degli ambienti. Insomma, offre immagini nitide e dettagliate per godersi film, serie TV e programmi preferiti.

Uno dei punti di forza è la piattaforma smart VIDAA U7. Questa interfaccia è intuitiva e facile da usare, con un’ampia gamma di app preinstallate come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+. Ovviamente è possibile scaricare altre app dallo store integrato per ampliare ulteriormente le proprie opzioni di intrattenimento.

Il televisore è inoltre compatibile con Alexa, il che significa che è possibile utilizzare la propria voce per controllare alcune funzioni, come accendere e spegnere il dispositivo, cambiare canale, regolare il volume e cercare contenuti. Questa funzione è particolarmente utile per chi desidera un’esperienza di home entertainment più smart e automatizzata.

Nell’elenco delle caratteristiche c’è anche la Game Mode, una modalità dedicata ai videogiochi che riduce l’input lag e offre un’esperienza più fluida e reattiva.