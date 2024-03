Smart TV Hisense 4K 65": a casa come AL CINEMA (-100€)

Giunto sul mercato solo pochi mesi, lo smart TV Hisense 65E63KT con risoluzione UHD 4K e pannello con ampia diagonale da 65″ ha subito conquistato un posto speciale nel mercato dei televisori intelligenti. Ad un prezzo (relativamente) contenuto offre infatti un’esperienza cinematografica sia in termini d’immagine che di audio.

Ebbene, oggi lo puoi acquistare a soli 499 euro grazie allo sconto immediato di 100 euro attivo su Amazon. E la spedizione è completamente gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Celebra al meglio il weekend regalandoti lo smart TV Hisense 4K da 65″, ora scontato di 100€

Lo 65E63KT è uno dei più recenti e quotati smart TV di Hisense, un brand sinonimo di assoluta qualità (anche) in questo settore. Il televisore è dotato di un ampio display da 65 pollici con risoluzione UHD 4K (3840 x 2160 pixel) che offre una qualità dell’immagine che lascia di stucco.

Come già anticipato, il televisore ha una diagonale da 65 pollici e vanta un design sottile e moderno, con cornici laterali ridotte al minimo. Inoltre, la TV è dotata di molte funzionalità intelligenti, come la compatibilità con Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Ciò consente agli utenti di controllare la TV utilizzando la propria voce o i loro dispositivi intelligenti. Ma c’è anche il sistema proprietario VIDAA Voice.

La Hisense 65″ 4K con tecnologia Dolby Vision è munita di un processore Quad-Core e di una vasta gamma di porte e connessioni, tra cui HDMI, Ethernet, USB-A e – ovviamente – connessione Wi-Fi.

Il televisore è in grado di riprodurre contenuti in HDR (High Dynamic Range) e dispone di un alto contrasto e di una gamma di colori molto ampia grazie alla tecnologia Quantum Dot. Questo significa che gli utenti possono godere di immagini più dettagliate e vivaci con una gamma di colori più ampia rispetto alle tradizionali TV LED. Ma ci sono anche altre tecnologie che migliorano l’esperienza di visione, ovvero Dolby Vision, AI Adaptive Depth e AI Picture. E per gli appassionati di videogiochi, c’è la Game Mode Plus.

Il lato smart del televisore è affidato a VIDAA U6, sistema operativo caratterizzato da un’interfaccia user friendly e compatibile con tutte le principali applicazioni per guardare contenuti in streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, NOW e DAZN.