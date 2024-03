Offerta Netflix e Sky insieme con Intrattenimento plus a 19,90€ al mese per 18 mesi

Il piano Intrattenimento plus di Sky, che include Sky TV e Netflix, è in offerta a 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. In più, fino al 20 marzo, è possibile aggiungere anche Sky Cinema mantenendo lo stesso prezzo, quindi sempre 19,90 euro anziché 44 euro. Il costo di attivazione con Sky Q via Internet parte da 9 euro e con l’app Sky Go è possibile guardare i programmi Sky da subito.

La nuova offerta consente di fare il pieno di serie, show, documentari e film di Sky, insieme all’intero catalogo Netflix. Proprio questa settimana prenderà il via su Sky Uno la nuova edizione di Pechino Express (prima puntata in onda il 7 marzo), mentre su Netflix è disponibile in esclusiva da oggi Supersex, la serie dedicata a Rocco Siffredi con protagonista Alessandro Borghi.

Intrattenimento plus: Sky TV e Sky Cinema + Netflix a 19,90€ al mese invece di 44€

Grazie alla nuova offerta di Sky, il pacchetto Intrattenimento plus si arricchisce di Sky Cinema, con in più Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Sky TV offre le produzioni Sky Original, gli show per tutta la famiglia, le migliori serie TV italiane e internazionali, insieme alle news e a una marea di documentari.

Per quanto riguarda invece Netflix, l’offerta da 19,90 euro al mese prevede la sottoscrizione di Netflix Base, che offre una visione in HD su 1 schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie. Volendo è possibile scegliere Netflix Standard a 23,90 euro al mese per ottenere la visione su 2 schermi in contemporanea, oppure Netflix Premium a 27,90 euro al mese per la visione in 4K+HDR e su 4 schermi alla volta.

L’attivazione di Intrattenimento plus è disponibile online su questa pagina del sito ufficiale. La promo è valida fino al 20 marzo.