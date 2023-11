Smart TV LG OLED evo da 42", il prezzo Amazon è incredibile (-42%)

Sulla piattaforma Amazon di smart TV ne sono passate veramente tante con gli utenti che non si sono lasciati scappare le migliori occasioni. Quando si presentano prodotti appartenenti al marchio LG, l’attenzione è massima. Parliamo infatti del produttore leader assoluto del mercato, che con le sue OLED ha dato uno scarto molto ampio a tutti.

Oggi torna in offerta uno dei prodotti più acquistati di questa gamma, ovvero la LG OLED evo con diagonale da 42″. Questa televisione è in grado di fornire prestazioni straordinarie che di certo lasceranno gli utenti esterrefatti.

Nel frattempo ciò che rende tutto più semplice è sicuramente il prezzo di vendita che scende del 41% su Amazon. Il prezzo passerà quindi da 1599 € a 948 € con due anni di garanzia.

LG OLED evo, la smart TV perfetta e le sue specifiche

Il suo design ultra sottile garantisce un’eleganza straordinaria che non va a snaturare l’ambiente all’interno del quale viene installata. La smart TV OLED evo di LG vanta una diagonale da 42″ ed è pertanto utile in quasi tutti gli ambienti di casa.

Con il processore Alpha 9 Gen6, arrivato alla serie 2023, garantisce una fluidità straordinaria, sia per quanto riguarda le immagini che il sistema operativo. La tecnologia OLED, insieme al Dynamic Tone e al Mapping Pro, offre un’esperienza visiva senza precedenti con neri reali e colori nitidi come non mai. La risoluzione massima ovviamente arriva al 4K. A bordo gli utenti che amano la tecnologia troveranno anche il celebre assistente vocale Alexa.

Prodotti del genere sono sicuramente attribuibili all’élite del mondo della tecnologia. Le smart TV vedono in questa OLED evo di LG una vera e propria regina e lo dimostrano le caratteristiche appena viste. Trovare un dispositivo simile a questo prezzo poi non è roba da tutti i giorni: costerà infatti 948 € grazie allo sconto del 41% applicato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.