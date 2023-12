Smart TV Metz da 50" in 4K, è bellissima e costa pochissimo

Di televisioni ce ne sono moltissime oggi in sconto su Amazon, ma a quanto pare alcune starebbero ricevendo molta più attenzione. È il caso di un prodotto del marchio Metz, cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi grazie alla sua grande attività pubblicitaria. A contribuire ci ha pensato anche la grande qualità delle smart TV prodotte, proprio come la MUC7000 disponibile oggi su Amazon in promo.

Il dispositivo, che vanta uno schermo molto ampio e tutte le ultime tecnologie che contribuiscono ad offrire una qualità eccezionale, è davvero uno dei migliori. Secondo quanto riportato, il prezzo oggi sarebbe la vera e propria punta di diamante.

Con uno sconto del 29% infatti gli utenti potranno acquistare la smart TV di Metz per un totale di 299,99 €, davvero un ottimo ribasso rispetto agli originali 419,99 €. La spedizione è prevista entro gli inizi della prossima settimana e c’è una garanzia di almeno due anni.

La smart TV che costa poco con Android, le specifiche

La smart TV Metz goda di una diagonale da ben 50″ di ampiezza, basata su un pannello in grado di arrivare al 4K UHD. Presente anche la tecnologia HDR10 insieme a tutte le altre soluzioni di rito come il Dolby Vision e il Dolby Atmos.

Il sistema operativo è Android per cui la fluidità è assicurata, insieme alla presenza del Google Assistant.

Caratteristiche di questo genere spesso non si trovano neanche a bordo delle smart TV dei brand più famosi. Metz si sta avviando a raggiungere vette sempre più alte e con questi presupposti non può che riuscirci.

Oggi il prodotto in vendita su Amazon costa il 29% in meno per un totale di 299,99 €. Acquistarlo ora significherebbe averlo a casa entro martedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.