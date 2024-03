Se nella tua lista dei desideri c’è anche un nuovo smart TV, puoi terminare qui la tua ricerca. Il Samsung QE50Q60CAUXZT con pannello QLED 4K da 50″ oggi è scontato di 260€ su Amazon e costa solo 529,99 euro, spedizione compresa. Un vero affare per un televisore che porta il cinema in casa.

Immergiti in un mondo di colori e dettagli con lo smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici

Il Samsung QE50Q60CAUXZT è uno smart TV che offre un’esperienza visiva eccellente grazie alla tecnologia Quantum Dot e al processore Quantum 4K Lite.

La sopracitata tecnologia Quantum Dot offre una gamma di colori più ampia rispetto ai tradizionali TV LED, per un’esperienza visiva più ricca e realistica. I neri sono più profondi e i bianchi più luminosi, mentre i colori sono più saturi e vibranti. Il processore Quantum 4K Lite esegue l’upscaling dei contenuti in 4K, garantendo immagini nitide e dettagliate anche con sorgenti di qualità inferiore. Inoltre, il processore ottimizza automaticamente le impostazioni di immagine e audio in base al contenuto che stai guardando.

La frequenza di aggiornamento di 60Hz assicura un movimento fluido e naturale, ideale per film, serie TV e anche videogiochi (come Stray).

La piattaforma smart è Tizen di Samsung, che offre un’ampia gamma di app e servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e YouTube. Inoltre, è possibile controllare la TV con la voce utilizzando i comandi vocali di Bixby, Alexa o Google Assistant.

E dato che anche l’occhio vuole la sua parte, lo smart TV Samsung QE50Q60CAUXZT vanta un design elegante e minimalista con un sottile telaio nero che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.