Smart TV Sony BRAVIA 4K 65" al MINIMO STORICO su Amazon

Quando si parla di televisori, un marchio da tenere sempre in considerazione è Sony. L’azienda giapponese è un’eccellenza in questo settore e investire su un suo prodotto non può che essere una buona idea. A tal proposito, oggi lo smart TV BRAVIA KD-65X80L da 65″ con Google TV è disponibile al minimo storico su Amazon: solo 899€, spedizione inclusa.

Ma c’è anche un’altra promozione di cui tenere conto: Sony e Amazon hanno unito le forze e c’è la possibilità di ottenere un rimborso di addirittura 400€ (richiedendolo entro il 31 gennaio 2024). I termini e le condizioni per aderire all’iniziativa sono disponibili a questo indirizzo.

Tra i migliori della categoria, lo Smart TV Sony BRAVIA 4K da 65″ è al minimo storico su Amazon

Il Sony BRAVIA KD-65X80L è uno smart TV 4K da 65 pollici con sistema operativo Google TV. Lanciato nel 2023, è tra i più venduti degli ultimi mesi e oggi acquistabile a meno di 900€, raggiungendo così il nuovo minimo storico.

La qualità dell’immagine è ottima: il processore X1 4K HDR è efficace nel migliorare la nitidezza e il dettaglio delle immagini, e la gamma cromatica Triluminos Pro offre una vasta gamma di colori. Anche il contrasto è quasi paragonabile a quello offerto dai top di gamma. Non manca ovviamente il supporto alle migliori tecnologie di visione degli ultimi anni, come HDR10, HLG e Dolby Vision.

Per quanto riguarda invece il sistema audio, quello del Sony BRAVIA | KD-65X80L è costituito da due altoparlanti da 10 watt ciascuno. La qualità del suono è buona, con un audio complessivo ben bilanciato.

Il lato smart del televisore è affidato a Google TV. Il sistema operativo basato su Android offre un’ampia gamma di app e servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN, NOW e Spotify. Insomma, ci sono tutte le app più importanti per godersi eventi sportivi, film, serie TV, cartoni animati e documentari.

Il design, infine, è semplice e moderno: la cornice è a filo, il supporto a due posizioni (nero con design wedge) offre stabilità e massima praticità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.