Il meglio sotto i 150€: gli smartphone Android da non farsi sfuggire

La ricerca di uno smartphone di qualità non deve necessariamente svuotare il portafoglio. Per una serie motivi (come l’avanzamento della tecnologia e l’intensa concorrenza nel mercato), oggi è possibile trovare dispositivi con prestazioni sorprendenti a prezzi accessibili, spesso inferiori ai 150 euro. Scopriamo alcuni dei modelli più interessanti che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Smartphone Android a basso costo ma con buone performance: le migliori scelte di oggi

Display FHD+ da 6,6 pollici, 4GB di RAM, ampia batteria da 5000mAh e tripla fotocamera posteriore. Il Samsung Galaxy A14 oggi è un affare su Amazon grazie allo sconto del 37%.

Trovare uno smartphone con display a 90Hz a soli 139,99 euro non è facilissimo. Questo è il prezzo dell’OPPO A38, che arriva con una doppia fotocamera posteriore e archiviazione interna di 128GB.

Solo 102€ per uno smartphone Samsung? Non è uno scherzo! Si tratta del Galaxy A04s, con display HD+ da 6,5 pollici e ottima autonomia.

A poco meno di 150€ c’è il Samsung Galaxy A05s, smartphone Android con display FHD+ da 6,7 pollici e tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel.

Scontato del 40%, lo Xiaomi Note 11S è un vero best buy. Il display è ottimo e sul retro c’è una fotocamera quadrupla da ben 108 megapixel.

Concludiamo questa lista con un altro smartphone Samsung, ancora della gamma Galaxy A. Il display è ampio (6,5 pollici) e con un ottima risoluzione (FHD+), sul retro spicca la tripla fotocamera per video e foto di buona qualità.