Se alla ricerca, per te o per qualcuno di tua conoscenza (parente, amico, collega di lavoro), di uno smartphone Android low cost ma con buone specifiche? Potresti averlo trovato, perché oggi su Amazon il Blackview Color8 costa solo 136,99 euro, spedizione compresa. Ricorda però che devi applicare lo sconto di 15€ tramite coupon e che si tratta di un’offerta a tempo, quindi destinata a svanire nel giro di poco.

Perché acquistarlo? Perché con un investimento di poco superiore ai 130 euro si ottiene un dispositivo con display HD+ da 6,75 pollici a 90Hz, 16GB di RAM, 256GB di archiviazione, batteria da 6000mAh e doppia fotocamera da 50 megapixel.

Ecco l’affare perfetto per chiunque voglia uno smartphone Android low cost di buona qualità

Il Blackview Color8 non è un top di gamma, lo avrai già capito, ma comunque può contare su un buon equilibrio tra performance e prezzo. Il design è minimale, con un retro “pulito”, dove spicca solo il modulo fotografico con doppia lente. La parte frontale è invece dominata da un display HD+ da 6,75″ con frequenza d’aggiornamento di 90Hz. Le cornici sono abbastanza ridotte, e sulla parte alta, al centro, c’è una piccola “goccia” che ospita la fotocamera per selfie e videochiamate.

A proposito della doppia fotocamera, il sensore principale è da 50 megapixel e sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare gli scatti quando necessario. Il dispositivo supporta inoltre diverse modalità, come la Modalità Bellezza e la Modalità Notte.

Per quanto riguarda invece scheda tecnica e relative performance, il processore è un octa-core ed è ben supportato nelle attività quotidiane da 16GB di RAM e 256GB di archiviazione (espandibile fino a 1TB tramite microSD). La batteria poi è da 6000mAh e supporta la ricarica rapida a 18W.

Il sistema operativo, infine, è Android 13 e prevede tutte le applicazioni di Google per un’esperienza senza compromessi. C’è ad esempio il Play Store, lo store digitale necessario per scaricare le applicazioni di terze parti, come Instagram, TikTok, Facebook e WhatsApp.