Smartphone Android usati come webcam in alta qualità: ci siamo

Gli smartphone stanno assumendo sempre più caratteristiche importanti per un utilizzo a tutto tondo. Non è passato ancora un anno preciso da quando Google, durante il 2023, ha lanciato una funzionalità per i suoi smartphone Pixel. Questa consente di utilizzarli come webcam di qualità accoppiandoli ad un PC.

La funzione, che ha fatto la sua prima uscita in occasione del lancio di Android 14 QPR1, è piaciuta molto agli utenti. Sebbene risulti un’ottima funzionalità, sono molte le persone che non si sono trovate bene: la qualità dell’immagine infatti non era quella reale che la fotocamera poteva offrire. Fortunatamente, come di suo solito, Google ha ascoltato i feedback degli utenti e a quanto pare starebbe facendo qualcosa di concreto a riguardo.

Stando a quanto si apprende da fonti verificate, con l’aggiornamento ad Android 15 DP2 è prevista un’aggiunta che migliora nettamente l’interfaccia della webcam. Si tratta di un pulsante “HQ” posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Basterà toccarlo per avviare la “Modalità alta qualità” che va ad influire più che positivamente sulla chiarezza dell’immagine. È questo il modo con cui si vuole pareggiare la stessa funzionalità che Apple offre già da un po’ di tempo in maniera stabile sui suoi iPhone.

Gli smartphone Android finalmente diventano webcam di alta qualità per i PC

Finalmente ci siamo: Google si è decisa ad implementare la funzione di webcam esterna per i propri smartphone. Questo può essere certamente un punto di svolta per gli utenti che non vogliono spendere soldi extra per acquistare una webcam a parte per avere più qualità.

A breve infatti si potrà utilizzare lo smartphone, risparmiando dunque qualche soldo. Naturalmente la modalità HQ avrà impatto sulla durata della batteria. Per sessioni video prolungate quindi si potrebbe prendere in considerazione l’idea di evitare di usare questa feature.

Durante i prossimi giorni ci saranno informazioni più dettagliate in merito all’arrivo dell’aggiornamento che consentirà tale upgrade.