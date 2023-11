Solana o XRP? Ecco una nuova criptovaluta con previsioni di crescita del 150%

Solana (SOL) e XRP (XRP) sono diventati gli altcoin da tenere d’occhio ultimamente, con conseguenti aumenti di prezzo a più cifre. La prima è la più impressionante, con un aumento del 150% da metà settembre 2023.

Allo stesso tempo, gli investitori si stanno interessando a una nuova criptovaluta con lo stesso potenziale di crescita. Si tratta di un progetto in criptovalute basato sui meme attualmente in prevendita con l’obiettivo di raggiungere i 100 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato. Continua a leggere per scoprire di più dopo aver visto le novità di Solana e XRP.

Solana è ai massimi da 15 mesi grazie alle notizie di una ripresa di FTX

L’aumento di SOL negli ultimi mesi ha sorpreso molti, riaffermando Solana come una delle migliori criptovalute da acquistare. Solana ha chiuso il cerchio dopo aver toccato un minimo di 8 $ nel novembre dello scorso anno in seguito al crollo di FTX. Ora SOL vale 44 $, il valore più alto dall’agosto del 2022.

Ora, FTX potrebbe riprendersi, secondo i commenti di Gary Gensler della Securities and Exchange Commission (SEC). Si tratta di un dato significativo, dato che il defunto exchange e Solana continuano a investire pesantemente l’uno nell’altro.

Inoltre, il crescente supporto degli sviluppatori e un massiccio esercito di appassionati hanno consolidato la rinascita di Solana. Secondo le stime, SOL potrebbe chiudere il 2023 con un minimo di 60 $ e un picco di almeno 100 $ nel 2024.

XRP è un’altra delle migliori dieci criptovalute ad aver ricevuto tanta attenzione.

Il trading di perpetuals per XRP è ora disponibile sull’exchange Poloniex

Poloniex, uno degli exchange di criptovalute più datati, ha iniziato a offrire il trading di perpetuals per XRP. Questo mercato è abbinato alla stablecoin USDT e offre una leva finanziaria da 1x a 20x.

In altre notizie, la causa legale della SEC (Securities and Exchange Commission) contro Ripple resta nel vivo dell’azione. Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, ha dichiarato durante la DC Fintech Week 2023 che l’azienda è disposta a portare la battaglia legale fino alla massima autorità giudiziaria.

Questo arriva dopo la notizia che la SEC potrebbe appellarsi al caso, aggiungendo ulteriore incertezza. Nonostante ciò, gli esperti legali sono fiduciosi in una vittoria di Ripple in quella che dovrebbe essere la data del processo finale, nell’aprile del 2024.

Fortunatamente, XRP ha registrato un’impressionante crescita del 47% dal 17 agosto 2023, passando da 0,43 $ a 0,65 $. Le stime realistiche indicano che il prezzo potrebbe raggiungere almeno 0,80 $ entro il 2024, toccando un picco minimo annuale di 1,20 $.

Infine, concludiamo l’immersione nel progetto annunciato in precedenza, Rebel Satoshi!

Rebel Satoshi porta la ribellione nelle meme coin

Rebel Satoshi è per i piccoli che cercano di ribellarsi alle élite oppressive. Incoraggia una community vivace e dalla mentalità affine a unirsi per svolgere missioni, ottenere ricompense, fare staking e scambiare gli NFT più belli.

Il biglietto per sperimentare questi vantaggi è possedere il token $RBLZ basato su Ethereum. $RBLZ ha un’offerta fissa di 250 milioni, fatto che equivale a una tokenomica favorevole e impedisce l’inflazione. Possedere $RBLZ permette ai possessori di fare staking per rendimenti impressionanti.

Inoltre, è un ingrediente fondamentale per aumentare la liquidità, considerando l’obiettivo di Rebel Satoshi di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari. Oltre ai vantaggi finanziari, lo staking è necessario per proteggere la blockchain.

$RBLZ è necessario anche per il marketplace NFT di RebelSatoshi, dove gli utenti possono scambiare una collezione unica di 9.999 oggetti da collezione e personaggi di arte digitale. Questi ultimi includono Citizen, Warrior, Rebel, Monarch e Recusant, ognuno dei quali rappresenta una parte della storia del progetto. La Rebel Meme Hall of Fame permetterà ai membri di rilassarsi ridendo e di essere premiati per aver condiviso i loro migliori meme Recusant.

$RBLZ è un’offerta nuova, che debutta nell’Early Bird Round della prevendita di RebelSatoshi su Guy Fawkes Night. Puoi possedere questo token a soli 0,010 $ e prevedere un guadagno del 150%. Questo è l’ammontare della crescita di $RBLZ al momento del lancio del progetto, pari a un nuovo valore di 0,025 $.

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito della prevendita di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red via Telegram

Nota che le community Discord e Telegram sono riservate ai Recusant e ai possessori di $RBLZ.

In collaborazione con LocxLabs

Ilsoftware.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Ilsoftware.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.