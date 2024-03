Solo 19,90€ per Sky e Netflix: non perderti l'offerta

Il settore dello streaming video è super affollato e farsi notare può essere difficile. Ma Sky ha lanciato un’offerta assurda: Intrattenimento Plus, un pacchetto che combina la varietà di serie tv e show di Sky con tutto il catalogo di Netflix. Ma la vera bomba è il prezzo: solo 19,90 € al mese per i primi 18 mesi.

Con SKy+Netflix hai un’esperienza di visione al top

Immagina di poter accedere a una varietà infinita di intrattenimento, dalle serie TV di grande successo e i reality show di Sky come Masterchef e The Last of Us, fino all’universo di film, documentari e serie originali di Netflix. Intrattenimento Plus fa diventare realtà questa visione, offrendo un mix perfetto di contenuti a un prezzo senza precedenti.

Per un costo mensile di appena 19,90€ nei primi 18 mesi, risparmi significativamente rispetto alla sottoscrizione separata ai due servizi. Il pacchetto include inizialmente il piano Netflix Base, che permette la visione in HD su un singolo schermo, ma hai la possibilità di passare ai piani Standard o Premium, pagando leggermente di più, per godere di una visione contemporanea su più schermi e qualità 4K+HDR.

Altro aspetto positivo è la flessibilità: l’offerta Intrattenimento Plus ti garantisce una libertà senza pari, permettendoti di fruire dei tuoi contenuti preferiti su qualsiasi dispositivo, grazie anche all’app Sky Go. E se sei già un utente Netflix, nessun problema: puoi integrare il tuo account esistente nell’offerta, continuando a godere dei tuoi programmi senza interruzioni.

Per questi motivi, non perdere l’occasione di arricchire le tue serate con un’offerta di intrattenimento davvero completa. Visita il sito dedicato per scoprire di più e per approfittare di questa offerta esclusiva, disponibile per l’acquisto online o tramite appuntamento telefonico con un operatore.