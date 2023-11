Solo 99 € per lo smartphone con doppia fotocamera e super batteria

Comprare il nuovo smartphone adatto alle proprie esigenze è l’obiettivo di questa giornata? Date uno sguardo ad Amazon, dove potete trovare l’UMIDIGI F3 SE in sconto.

Questo telefono, dotato di doppia fotocamera e di un’ottima batteria, arriva oggi in sconto. Il suo prezzo di 119,99 € scende a soli 99,99 €. C’è un coupon da attivare in pagina.

UMIDIGI ha creato uno smartphone ottimo, ecco le specifiche

Fatto con materiali di ottimo livello, questo smartphone si rivela molto più valido di quello che qualcuno potrebbe pensare. Innanzitutto il policarbonato riesce ad attutire alla grande gli urti e i graffi, presentando sempre in ottimo stato il telefono.

Passando le caratteristiche tecniche, l’UMIDIGI F3 SE è bilanciato alla grande. Si parte da un processore octa-core in grado di fornire ottime prestazioni, passando poi a 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile.

A seguire, il tutto è alimentato da una batteria da 5150 mAh, più grande di quelle in dotazione ai top di gamma ordinari. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro ci sono due sensori di cui quello principale da 20 MP integrato con intelligenza artificiale.

Lo schermo è da 6,7″ ed ha una risoluzione in HD+, abbastanza soddisfacente per la categoria dello smartphone. Non manca la possibilità di sbloccare il sistema con il volto e soprattutto c’è la possibilità di utilizzare due schede SIM in simultanea.

Queste caratteristiche tecniche dovrebbero far capire quanto sia importante valutare anche smartphone il cui costo spesso scende sotto determinati standard. Oggi ad esempio questo UMIDIGI F3 SE risulta uno dei migliori nella sua categoria con un prezzo di soli 99,99 €. Il merito è di Amazon che concede un coupon da 20 € da sfruttare oggi.

