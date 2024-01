Solo per pochi giorni Virgin Fibra a soli 26,49€ al mese per sempre

Se stai pensando di iniziare il nuovo anno con una connessione internet più performante, Virgin Fibra ha un’offerta imperdibile per te.

Il piano Fibra Pura 1 Giga è in promozione a 26,49 euro al mese invece di 29,49 euro, con l’attivazione gratuita e un prezzo bloccato per sempre. Questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per godere di una connessione affidabile e veloce.

Il vantaggio della Fibra Virgin

Virgin ha conquistato la fiducia di oltre 14 milioni di utenti in tutto il mondo, e la loro offerta di fibra è progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate.

Il servizio di Virgin Fibra si traduce in una connessione senza interruzioni durante le sessioni di gioco, streaming fluido di film, serie TV e sport, oltre a garantire un lavoro efficace in modalità smart working.

Il piano Fibra Pura 1 Giga di Virgin offre vantaggi significativi che lo rendono allettante. In primo luogo, il prezzo bloccato per sempre a soli 26,49 euro al mese è una garanzia di convenienza a lungo termine.

L’attivazione è gratuita online, semplificando il processo per gli utenti. Inoltre, ogni abbonato riceverà un modem Wi-Fi 6 gratuito, garanzia di una connessione di alta qualità.

Il modem stesso è dotato della tecnologia Wi-Fi Optimizer, che si adatta automaticamente alla connessione in base ai dispositivi collegati. Questo assicura la massima velocità possibile a seconda del carico di lavoro e mantiene una connessione stabile.

Cogli l’occasione di beneficiare della Fibra Pura 1 Giga di Virgin a 26,49 euro al mese, con attivazione gratuita, modem Wi-Fi 6 incluso e una velocità di download fino a 1 Gigabit/s.

L’attivazione è rapida e semplice, avvenendo online in soli cinque minuti. Il servizio clienti è sempre disponibile per fornire assistenza e risolvere qualsiasi dubbio o problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.