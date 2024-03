SOS satellitare presto disponibile su telefoni Google Pixel?

Nel corso del 2022 Apple ha introdotto la connettività satellitare su iPhone 14.

Da quel momento, per quanto riguarda Android, si sono susseguite voci riguardo l’introduzione di tale funzionalità anche sul sistema operativo di Google, senza però nessun risultato concreto. A quanto pare, però, le cose sono destinate a cambiare.

Come riportato dal sito 9to5Google, infatti, una voce “SOS Satellite” è apparsa nella sezione Sicurezza ed emergenza delle impostazioni degli smartphone Pixel. Allo stato attuale, selezionare tale opzione non attiva nulla anche se, la sua sola apparizione, dimostra come Google sta lavorando in tal senso.

La funzione di SOS satellitare nell’ecosistema Apple ha già ampiamente dimostrato la sua utilità. Questa consente agli utenti di ottenere aiuto, anche quando il dispositivo non ha accesso a Wi-Fi e/o a una connessione cellulare.

SOS satellitare presto sui telefoni Pixel? Ecco i chiari indizi che lo dimostrano

Attraverso un’attenta analisi, 9to5Google ha individuato delle schermate relative alla suddetta funzione. Proprio a proposito di SOS satellitare, sono apparse menzioni a Garmin, azienda che già da tempo sembra collaborare con Google.

In un testo, nascosto nel codice degli smartphone esaminati, andrebbe a recitare questa frase alquanto esaustiva “Con il tuo Pixel puoi inviare messaggi ai servizi di emergenza e condividere la tua posizione quando non puoi connetterti a una rete mobile o Wi-Fi“.

Infine, va considerato come l’introduzione di un sistema SOS satellitare potrebbe non essere legato esclusivamente ai telefoni Pixel. Questa, infatti, potrebbe presto essere disponibile su altri smartphone Android. Nello specifico, Samsung Galaxy S23 e Galaxy S24 potrebbero essere già predisposti per un’imminente attivazione della funzionalità.

A prescindere dai singoli modelli, anche grazie alla collaborazione con Garmin, questo tipo di funzionalità sarà molto probabilmente una consuetudine per le prossime generazioni di smartphone Android.