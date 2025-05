Sostituisci la tua caldaia senza pensieri con ENI da 99€ al mese: scopri come

La tua vecchia caldaia ha deciso che è arrivato il momento di andare in pensione? Bene, è l’occasione perfetta per fare un upgrade intelligente con Eni Plenitude! Una caldaia nuova di zecca, tecnologica, efficiente e amica dell’ambiente: il tutto, ovviamente, senza dover vendere un rene.

Scopri di seguito i dettagli dell’offerta, oppure visita direttamente il sito web di Eni Plenitude per essere contattato dal personale per un cambio caldaia.

Caldaia super smart per rimanere sempre al caldo, e al sicuro

L’offerta si chiama “Ogni ambiente”, ma potrebbe benissimo chiamarsi “ogni portafoglio”: per soli 99,96 euro al mese per 24 mesi, ti porti a casa la caldaia EGEL32x con termostato smart HiComfort. Possibilità di pagare a rate a tasso zero, quindi niente interessi nascosti o stranezze. Se preferisci pagarla in un’unica soluzione, il prezzo resta trasparente: 2.399 euro IVA inclusa.

Hai una casa più grande? Nessun problema: la EGEL52x è perfetta per spazi più ampi e costa 2.599 euro (o 108,29€/mese per 24 mesi, sempre senza interessi). Nel pacchetto sono inclusi davvero tanti servizi, come ad esempio quello del sopralluogo gratuito degli esperti Eni Plenitude, dell’installazione fatta a regola d’arte con smontaggio del vecchio impianto e tutti i collegamenti pronti all’uso… e non solo. Prima accensione e attivazione della garanzia e dichiarazione di conformità e libretto tecnico. Se tutto questo ancora non ti basta, ti convinciamo così: estensione della garanzia fino a 10 anni, manutenzione programmata e accessori utili come valvole bluetooth e kit salva-caldaia. C’è davvero tutto! Niente burocrazia da incubo: con Eni Plenitude il processo è fluido e senza stress. Compila il form, parla con il consulente, organizza il sopralluogo e il gioco è fatto: si parte con l’installazione e il collaudo, tutto pronto all’uso.