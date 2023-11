Quando si parla di esperienza cinematografica tra le mura di casa, c’è un accessorio che non può assolutamente mancare all’appello. Si tratta della soundbar, e quella di Bose oggi è proposta su Amazon ad un prezzo a dir poco allettante. Si tratta della Soundbar Series II, che con lo sconto Black Friday è acquistabile a 149 euro, spedizione compresa.

Bose Soundbar Series II con connettività Bluetooth: il cinema… a casa!

Di dimensioni compatte, la Bose Solo Soundbar serie II è dotata di due driver full-range da 2,5 pollici che producono un suono ricco e potente. I driver sono angolati per creare un campo sonoro più ampio e supportano una tecnologia di elaborazione del segnale digitale (DSP) che migliora la chiarezza dei dialoghi.

La soundbar è dotata di tre ingressi audio: ottico, coassiale e analogico (minijack da 3,5 mm), ma supporta anche la connettività Bluetooth. Ciò significa che puoi trasmettere musica in streaming da smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili.

La Bose Solo Soundbar serie II offre una serie di funzionalità che ti consentono di personalizzare il tuo audio. La modalità Dialogo, ad esempio, migliora la chiarezza dei dialoghi, rendendoli più facili da comprendere. La modalità Surround crea invece un effetto surround virtuale, dandoti la sensazione di essere circondato dal suono.

In dotazione viene fornito anche un telecomando, utile per controllare controllare le funzioni della soundbar (accensione/spegnimento, Bluetooth, volume e così via) senza alzarsi dal divano.

In termini di performance, la soundbar di Bose un miglioramento significativo dell’audio del televisore. I due driver full-range forniscono un suono ricco e potente, e la tecnologia di elaborazione del segnale digitale migliora la chiarezza dei dialoghi. La modalità Dialogo è particolarmente utile per ascoltare film e programmi TV, quella Surround crea un effetto surround virtuale, dandoti la sensazione di essere circondato dal suono.

La Bose Solo Soundbar serie II è una soundbar compatta, facile da usare e – soprattutto – in grado di sprigionare un audio davvero di qualità. Farsela scappare oggi che al minimo storico (grazie allo sconto Black Friday) potrebbe rivelarsi un grosso errore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.