Spazio cloud più sicuro e privato: ecco la soluzione di TotalAV

Archiviare in cloud foto e video, oltre che documenti di lavoro e file simili, è da una parte molto comodo, dall’altra però bisogna anche prestare attenzione. Affidarsi a un servizio cloud poco sicuro, soltanto perché gratuito, presenta delle criticità di cui tenere conto, soprattutto perché di mezzo ci sono i propri ricordi e il proprio lavoro.

Una soluzione in tal senso è dotarsi di un prodotto in grado di offrire una protezione granitica in tempo reale dei propri ricordi e dei file più importanti conservati sul computer o sul telefono, così come una ferrea difesa da eventuali attacchi ransomware. Riguardo a ciò segnaliamo l’offerta sul pacchetto Total Drive Premium, ora disponibile al prezzo scontato di 19 euro anziché 99 euro, per un risparmio dunque di 80 euro.

Total Drive Premium, la soluzione multipiattaforma di TotalAV

Il pacchetto Total Drive Premium permette di effettuare il backup, sincronizzare e condividere i propri file usufruendo della protezione di TotalAV, in modo da conservare al sicuro ognuno dei propri preziosi ricordi e documenti importanti. I file beneficiano inoltre della sincronizzazione automatica attiva 24 ore su 24: ciò permette di avere foto e video sempre aggiornati e accessibili su qualunque dispositivo, ovunque ci si trovi.

Il servizio cloud di TotalAV propone inoltre la condivisione dei file in totale sicurezza e, allo stesso tempo, anche l’opzione per revocare l’accesso ai medesimi file con un clic.

Total Drive Premium è compatibile con i computer Windows, i Mac, i dispositivi Android, nonché iPhone e iPad. Inoltre, il pacchetto in questione include anche l’antivirus TotalAV e la funzionalità Total Adblock, che rimuove in automatico tutti gli annunci pubblicitari presenti nelle pagine dei siti web.

La promozione in corso sul sito TotalAV, che permette di attivare Total Drive Premium a 19 euro invece di 99 euro, è valida per un periodo di tempo limitato.