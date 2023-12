Spendi in tutta sicurezza con la Carta Veritas di MasterCard

Se stai cercando una carta prepagata che offra flessibilità, sicurezza e comodità, la Carta Veritas MasterCard potrebbe essere la scelta perfetta.

Con un limite di spesa fino a 120.000 €, questa carta ti consente di essere indipendente dalla tua banca, offrendoti la possibilità di ricaricarla facilmente in contanti o tramite bonifico.

Carta Veritas MasterCard: tanti vantaggi immediati

La procedura per ottenere Carta Veritas è completamente online e richiede solo 5 minuti del tuo tempo. Questa carta unisce i migliori elementi delle carte di pagamento prepagate: è semplice, sicura, discreta, elegante ed economica.

Oltre a garantire una notevole libertà di spesa, la Carta Veritas elimina il rischio di superare il budget. Puoi utilizzare solo l’importo disponibile sulla carta, evitando addebiti imprevisti o scoperti. Un modo sicuro e senza sorprese per gestire le tue finanze.

La Carta Veritas offre un conto con IBAN dedicato, carta fisica e virtuale, consegna gratuita della carta, possibilità di ricarica tramite bonifico, carta di credito o contanti, deposito contanti fino a 67.000€ all’anno, offerte e promozioni speciali, trasferimento istantaneo gratuito tra conti Veritas.

La richiesta della carta avviene tramite una facile procedura online:

Compila il modulo di iscrizione: inserisci le informazioni richieste nel modulo online. Personalizza la tua carta (opzionale): aggiungi gratuitamente uno slogan o una frase personalizzata. Ricevi la tua Carta MasterCard: scegli la formula più adatta e ricevi la tua carta comodamente a casa tua.

Ma perché conviene sceglie Carta Veritas? In primis, viene accettata in oltre 36 milioni di esercizi commerciali in tutto il mondo. Poi è dotata di chip e banda magnetica, cose che assicurano transazioni sicure. Infine puoi rendere la tua carta unica scegliendo un design personalizzato.

Opta per la Carta Veritas MasterCard e scegli un prodotto progettato per avvicinarsi alle tue esigenze finanziarie con praticità e sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.