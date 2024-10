Spotify integrato con Instagram semplifica salvataggi delle canzoni

Nelle scorse ore è stata ufficializzata la possibilità di integrare Instagram a Spotify, con la possibilità di salvare direttamente le tracce presenti sulla prima piattaforma tra i preferiti relativi al servizio di streaming musicale.

Questa nuova funzionalità ha un peso specifico da non sottovalutare. Instagram può infatti vantare milioni di utenti che caricano contenuti video ogni giorno, spesso correlati da brani musicali. L’implementazione appena descritta dovrebbe dunque facilitare gli utenti che individuano una canzone e che vogliono salvare la stessa per ascolti successivi.

A livello pratico, nei video proposti su Instagram sarà ora visibile un pulsante di Spotify denominato Aggiungi. Selezionando lo stesso, verrà chiesto all’utente di collegare un account Spotify al social network di Meta. In seguito alla riuscita della connessione, verrà mostrata all’utente una notifica che la traccia audio è stata aggiunta nella playlist di Spotify Brani piaciuti.

La funzione è accessibile a qualunque tipo di abbonamento, anche quelli gratuiti.

Spotify e Instagram insieme: due piattaforme che non smettono di stupire gli utenti

Nonostante l’integrazione non permette di scegliere una playlist specifica, si tratta di un’implementazione a dir poco interessante. D’altro canto entrambe le applicazioni non hanno mai smesso di migliorarsi e proporre nuove soluzioni.

Con la sottoscrizione Spotify Premium, di recente, è stata per esempio introdotta la funzione Offline Backup. Questa si rivela molto utile per ascoltare musica offline anche quando le playlist non sono vengono scaricate manualmente.

Giusto qualche ora fa, invece, Instagram ha introdotto il concetto di “libreria social“, un nuovo strumento utile per salvare contenuti come post e reel in un’apposita libreria integrata nell’applicazione. L’integrazione tra Spotify e Instagram, dunque, è solo l’ultimo passo di due servizi che, anche in futuro, proseguiranno un percorso con funzioni sempre più utili.