L'SSD Samsung T7 Shield 2TB è indistruttibile e in OFFERTA

Prezzo a dir poco strepitoso per il Samsung Memorie T7 Shield da 2TB! L’SSD esterno portatile del colosso sudcoreano è al momento acquistabile a soli 178 euro su Amazon grazie allo sconto immediato del 31%. E per chiunque se lo stesso chiedendo, sì è compatibile anche con macOS.

Super resistente, l’SSD esterno portatile Samsung T7 Shield è costa meno di 180 euro con lo sconto Amazon

Il Samsung T7 Shield è un SSD portatile che offre prestazioni elevate, resistenza e sicurezza. Con una capacità di 2TB, è ideale per archiviare e trasportare grandi quantità di dati, come foto, video, musica e documenti. L’unità è compatta e robusta, infatti è certificata IP65, una “etichetta” che si traduce in resistenza a polvere, urti e cadute da 3 metri. Inoltre, è resistente all’acqua, permettendoti di utilizzarlo anche in caso di pioggia o schizzi accidentali.

Il T7 Shield utilizza un’interfaccia USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) e offre velocità di trasferimento fino a 1050 MB/s in lettura e 1000 MB/s in scrittura. Queste velocità elevate lo rendono perfetto per trasferire file di grandi dimensioni in modo rapido e semplice.

Per quanto riguarda la sicurezza, il T7 Shield può contare sulla crittografia AES a 256 bit per proteggere i tuoi dati da accessi non autorizzati. Viene fornito anche con software di sicurezza preinstallato che consente di impostare una password e attivare il backup automatico dei dati.

L’SSD portatile di Samsung è compatibile con Windows, macOS, Android e Linux. Un LED integrato, poi, indica lo stato dell’unità e l’attività di trasferimento dati. E c’è poi il sopracitato software di gestione Samsung Magician utile per scaricare aggiornamenti del firmware, impostare password, controllare lo stato di salute del drive e anche migliorarne le performance.