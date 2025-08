Stai per andare in vacanza all'estero e hai bisogno di Internet? Con questa eSIM risolvi subito

La partenza per la vacanza all’estero di quest’anno è fissata da qui a pochi giorni. È tutto pronto, dall’itinerario ai biglietti delle attrazioni e ai vestiti da mettere in valigia. Manca soltanto un dettaglio, non trascurabile: Internet. O meglio la connettività alla rete Internet anche nel Paese in cui si è diretti.

Se si ha uno smartphone di nuova generazione, non necessariamente un top di gamma, la soluzione più semplice e conveniente è l’acquisto di un piano dati eSIM specifico per il Paese in cui si è diretti. Se ad esempio la prossima destinazione è il Giappone, basterà acquistare un piano dati da 10 Giga o 20 Giga, a seconda della durata del viaggio.

Uno dei migliori servizi di eSIM internazionale è Saily, fornitore di eSIM per l’estero con piani giga flessibili, prezzi convenienti e semplicità di utilizzo, tanto da rendere l’installazione e il successivo uso della eSIM una passeggiata per tutti, anche per chi non ha mai installato prima d’ora una eSIM sul proprio telefono.

Prendendo sempre come esempio il Giappone, Saily offre i seguenti piani:

1 Giga per 7 giorni: $3,99

3 Giga per 30 giorni: 7,99$

5 Giga per 30 giorni: $10,99

10 Giga per 30 giorni: $17,99

20 Giga per 30 giorni: $24,99

Giga illimitati: $48,99 per 15 giorni, $34,99 per 10 giorni, $59,99 per 20 giorni, $65,99 per 25 giorni, $71,99 euro 30 giorni



Dopo aver scelto il piano dati eSIM, sarà sufficiente scaricare l’app Saily, scansionare il QR Code contenuto nell’email inviata dall’operatore e seguire le istruzioni su schermo. Il piano dati si attiverà in automatico non appena si arriva a destinazione.

In questi giorni è attivo anche il codice promozionale esclusivo BLAZE15. L’utilizzo del coupon in fase di acquisto, nell’apposito campo indicato dalla schermata, consente di beneficiare di uno sconto del 15%.Il codice va inserito sotto l’intestazione Totale, pigiando su “Hai un codice sconto” e inserendo il codice promo BLAZE15. Il sistema riconoscerà in automatico lo sconto.