Star Wars: The Acolyte, su Disney+ la nuova serie tv del franchise

Una nuova ed entusiasmante serie TV dedicata all’universo di Star Wars sta catturando l’attenzione di milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

Stiamo parlando di The Acolyte, serie ambientata alla fine dell’era dell’Alta Repubblica che racconta di un’indagine Jedi riguardante una serie di crimini. A rendere ancora più avvincente la trama vi è un cast di tutto rispetto, che può vantare nomi del calibro di Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Charlie Barnett, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Jodie Turner-Smith e Carrie-Anne Moss.

La prima puntata di Star Wars: The Acolyte è stata lanciata da Disney+ lo scorso 4 giugno con i primi due episodi subito disponibili a cui faranno seguito altri sei episodi rilasciati con cadenza settimanale.

La serie ha ottenuto recensioni positive dalla critica e, tenendo anche conto dell’attuale promozione Disney+, rappresenta un contenuto imperdibile per chiunque ami questo franchise leggendario.

Star Wars: The Acolyte è solo un piccolo assaggio di quello che può offrirti Disney+

Disney+, però, va ben oltre la serie The Acolyte offrendo un servizio streaming che non teme la concorrenza di nessuno.

Sono migliaia e migliaia i film e le serie TV disponibili. Stiamo parlando dei classici intramontabili come Cenerentola, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e Frozen fino ai più recenti remake live action de Il re leone, Mulan e Aladdin. Non mancano poi centinaia di serie d’animazione come Ferb, Phineas e DuckTales.

Limitare Disney+ ai soli contenuti per un pubblico giovanissimo è a dir poco riduttivo. Qui trovano ampio spazio gli appassionati Marvel, con tutti i film legati a questo universo, così come avviene con Star Wars che, oltre a The Acolyte, presenta i 9 episodi della saga e tutte le serie TV relative al franchise.

Se a tutto ciò aggiungiamo la promozione di cui abbiamo accennato prima, è facile intuire perché Disney+ è un servizio così appetibile.

Scegliendo un abbonamento annuale con le formule Premium o Standard, infatti, è possibile risparmiare due mesi di sottoscrizione. Il tutto con la possibilità di disdire in qualunque momento la sottoscrizione.