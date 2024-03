"Star Wars: The Bad Batch": guarda il finale in esclusiva su Disney+

La galassia di Star Wars si prepara per un’ultima avventura epica con il finale della serie animata “Star Wars: The Bad Batch”, disponibile in esclusiva su Disney+ a partire da soli 5,99 euro al mese.

Trama del finale di “Star Wars: The Bad Batch”

In questo epico finale, la Bad Batch, una squadra di cloni con abilità uniche, sarà messa a dura prova nel tentativo di ricongiungersi a Omega, affrontando nuove sfide in un remoto laboratorio di ricerca Imperiale. Frammentata e sotto costante minaccia, la squadra dovrà scovare alleati inaspettati, intraprendere missioni pericolose e utilizzare tutto ciò che hanno imparato per liberarsi dall’Impero.

Disney+ offre non solo la possibilità di seguire questa avvincente serie, ma anche un vasto catalogo di contenuti per tutti i gusti e le età: ci sono i classici senza tempo dei Walt Disney Animation Studios, le emozionanti storie del Marvel Cinematic Universe, i documentari di National Geographic, gli Originals e tanto altro ancora.

Sono tre i piani Disney+ disponibili e tutti e tre ti permetteranno di guardare la stagione finale di “Star Wars: The Bad Batch”:

Premium (11,99 €/mese o 119,90 €/anno): qualità video fino a 4K UHD e HDR; 4 riproduzioni simultanee; download su un massimo di 10 dispositivi; qualità audio fino a Dolby Atmos; streaming senza pubblicità

Disney+ supporta un’ampia gamma di dispositivi, tra cui dispositivi mobili, browser web, console di gioco, set-top box e smart TV, garantendo così un’esperienza di visione flessibile e accessibile ovunque tu sia. Abbonati a Disney+ direttamente online e guarda subito il finale di “Star Wars: The Bad Batch” disponibile sulla piattaforma in esclusiva.