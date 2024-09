Starlink raggiunge i 4 milioni di abbonati

La rete Internet satellitare Starlink, creata dalla compagnia SpaceX, sta per raggiungere un nuovo e prestigioso traguardo.

Nella giornata di ieri, come preannunciato dal presidente dell’azienda Gwynne Shotwell, il servizio ha toccato quota 4 milioni di iscritti. Facendo alcuni semplici calcoli, ciò significa che SpaceX ha guadagnato un milione di nuovi clienti dalla fine di maggio, dimostrando una crescita impressionante. Starlink avviato la sua attività attraverso una prima fase di test avvenuta a ottobre 2020, raggiungendo poi un milione di abbonati a dicembre 2022.

Durante il corso degli anni, l’infrastruttura è stata arricchita con una lunga serie di satelliti (si parla di circa 7.000 lanci effettuati), che hanno reso possibile raggiungere 100 paesi, servendo tanto singoli cittadini quanto altre aziende. Di fatto, da servizio sperimentale e di nicchia, ormai si parla di un servizio di massa accessibile a un numero enorme di persone.

I numeri di Starlink sono sempre più importanti, ma occhio ai concorrenti

I numeri fatti registrare da Starlink sono nel complesso straordinari, con un fatturato che quest’anno potrebbe raggiungere 6,6 miliardi di dollari.

Al di là delle valutazioni economiche, questa piattaforma va considerata nel più ampio contesto del piano generale di SpaceX. L’obiettivo per la compagnia di Elon Musk è quello di commercializzare ed esplorare lo spazio, sia attraverso progetti come Starlink che attraverso la raccolta di fondi da investitori. Nel breve termine, come sostenuto dallo stesso Musk, l’intenzione è quella di portare in orbita il razzo Starship, che dovrebbe aiutare a lanciare un numero maggiore di satelliti intorno alla terra.

Nonostante i successi della piattaforma non va dimenticato che esistono anche altre realtà nel contesto delle connessioni satellitari. Basti pensare a Astranis Omega, il cui nuovo e promettente servizio promette di sfidare Starlink a partire dal 2026.